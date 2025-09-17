Oskars Lapinskis sezonas pirmos vārtus gūst uzvarā pār Balcera pārstāvēto "Lions"
Savus pirmos vārtus šīs sezonas Šveices augstākajā hokeja līgā (NL) otrdien guva Latviešu uzbrucējs Oskars Lapinskis, sekmējot savas komandas Langnavas "Tigers" uzvaru savā laukumā 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) pār Rūdolfa Balcera pārstāvēto čempionvienību Cīrihes "Lions".
Mača piektajā minūtē Lapinskis guva spēles pirmos vārtus. Kopumā "Tigers" latviešu uzbrucējs uz ledus bija nedaudz vairāk par desmit minūtēm, izpildīja divus metienus pa vārtiem un maču noslēdza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Balcers spēlēja 19 minūtes, divas reizes meta pa vārtiem, nopelnīja divas soda minūtes un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Citā spēlē otro uzvaru pēc kārtas izcīnīja latviešu vārtsargs Ivars Punnenovs, kurš atvairīja 26 no 28 metieniem Rapersvilas-Jonas "Lakers" panākumā 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) pār uzbrucēja Emīla Veckaktiņa pārstāvēto "Ajoie". Veckaktiņš spēlēja astoņas minūtes un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Vēl vienā mačā uzbrucēja Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" izbraukumā ar 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) atzina "Davos" pārākumu. Latvijas centra uzbrucējs laukumā bija nepilnas 13 minūtes, izpildīja trīs metienus pa vārtiem, nopelnīja divas soda minūtes, uzvarēja četros no desmit iemetieniem un spēli noslēdza ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pēc četrām kārtām NL līderi ar 12 punktiem ir "Davos", pa deviņiem punktiem ir "Lions" un "Lakers", kuras atrodas attiecīgi trešajā un ceturtajā pozīcijā, "Tigers" ar astoņiem punktiem ir piektie, "Kloten" ar trim punktiem ieņem 11. pozīciju, bet "Ajoie" pie punktiem vēl nav tikusi un atrodas pēdējā, 14. vietā. Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.