"Daugavpils" futbolisti izcīna uzvaru pār "Grobiņu" un nostiprinās ceturtajā vietā
"Daugavpils" komanda pirmdien "Tonybet" futbola virslīgas 29.kārtas noslēgumā mājās ar 3:2 (1:1) uzvarēja "Grobiņu", nostiprinoties cīņā par ceturto vietu, turpretī pretinieki neizmantoja iespēju pamest pēdējo vietu turnīra tabulā.
"Daugavpils" komandai divus vārtus guva Tati Čibindā un vienus iesita Promiss Viktors, bet pretiniekiem izcēlās Artjoms Puzirevskis un Mikola Ahapovs.
Mača pirmajā desmitminūtē Maksims Fjodorovs soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Jevgeņiju Miņinu. Uz "Grobiņas" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, astotajā minūtē to realizējot Čibindā.
Cīņas 19.minūtē Puzirevskis pēc Oļģerda Raščevska piespēles nosargāja bumbu cīņā ar pretinieku un raidīja to "Daugavpils" vārtos - 1:1.
Otrā puslaika ievadā Ralfs Denijs Džeriņš soda laukumā kavēja Viktoru, kā dēļ uz viesu vārtiem tik nozīmēts vēl viens 11 metru soda sitiens. Arī to izpildīja Čibindā, kurš bija nekļūdīgs - 53.minūtē 2:1.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, Viktors soda laukumā apmānīja pretinieku un sita bumbu tīklā, nostiprinot daugavpiliešiem vadību. Pamatlaika pēdējā minūtē Ahapovs bija pirmais pie priekšā atsistās bumbas un panāca 2:3.
Daugavpiliešiem trīs punkti nepieciešami, lai nostiprinātos ceturtajā pozīcijā, kas nākamajā sezonā var dot iespēju piedalīties UEFA Konferences līgā. Savukārt Grobiņas komandai uzvara bija vajadzīga, lai atgūtu pirmspēdējo pozīciju no "Metta" futbolistiem.
Arī visām trīs iepriekšējām spēlēm noslēdzoties ar vienu vārtu starpību, pirmajās divās uzvarēja "Grobiņa" (3:2 un 1:0), bet pēdējā tikšanās reizē ar 3:2 pārāka bija "Daugavpils".
Sestdien kārtas ievadā RFS savā laukumā ar 1:4 piedzīvoja sagrāvi mačā ar "Jelgavu", bet "Riga" ar 6:0 pārspēja "Auda" vienību. Svētdien "Metta" ar 2:1 uzveica "Super Nova" komandu un vismaz uz vienu dienu pameta pēdējo vietu turnīra tabulā, bet "Liepāja" ar 4:1 bija pārāka pār "Tukums 2000".
Turnīra tabulā 28 mačos 73 punkti ir "Riga", 67 punkti - RFS vienībai un 50 - "Liepājai" 29 mačos, 43 punkti ir "Daugavpilij", bet 40 - "Audas" komandai. "Jelgava" ir sakrājusi 32 punktus, bet "Super Nova" komandai ir 26, "Tukums 2000" - 25, "Metta" komandai 24 punkti, bet "Grobiņai" - 23 punkti.
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.