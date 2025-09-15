Bonga, Mūrinens un Atamans izpelnās Eiropas čempionāta individuālās balvas
Par Rīgā notikušā 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā labāko treneri atzīts Turcijas izlases stūrmanis Ergins Atamans, labākā aizsardzības spēlētāja balvu izpelnījies vācietis Īzaks Bonga, bet par labāko jauno spēlētāju atzīts soms Mīka Mūrinens.
Jau ziņots, ka Vācija svētdien Rīgā tika kronēta par Eiropas čempioni, finālspēlē ar 88:83 pārspējot Turciju. Atamana vadībā Turcijas izlase izcīnīja pirmo godalgu pēdējo 24 gadu laikā, turklāt pirmo reizi tika pie medaļas ārpus savas valsts.
Bonga Eiropas čempionātā vidēji gūtiem 9,9 punktiem, 4,3 atlēkušajām bumbām un 2,1 rezultatīvai piespēlei pievienoja arī 1,4 pārtvertas bumbas. Turnīra aizvadītajos deviņos mačos viņš bloķēja sešus metienus.
Tikmēr 18 gadus vecais Mūrinens sniedza Somijai nozīmīgu palīdzību no rezervistu soliņa, izceļoties arī ar iespaidīgiem bumbas triecieniem grozā no augšas. Vidēji mačā viņš guva 6,6 punktus, no spēles realizēja 60% metienu, no tiem tālmetienus ar 35% precizitāti. Caurmērā 11 minūtēs viņam bija arī 1,9 atlēkušās bumbas.
Bez MVP balvas saņēmušā Denisa Šrēdera Rīgā notikušā čempionāta simboliskajā pieciniekā tika iekļauts arī viņa komandas biedrs Francs Vāgners, finālists Alperens Šengins, bronzas medaļnieks grieķis Jannis Adetokunbo un slovēnis Luka Dončičs.