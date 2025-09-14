Kenijiete Kepčirčira saspringtā finišā izcīna zeltu maratonā; Ingebrigcens nepārvar priekšsacīkstes
Kenijas garo distanču skrējēja Peresa Jepčirčira svētdien Tokijā izcīnīja zelta medaļu pasaules čempionāta vieglatlētikā maratona skrējienā, savukārt titulētais Norvēģijas vidējo distanču skrējējs Jākobs Ingebrigcens nepārvarēja 1500 metru distances priekšsacīkstes.
Maratonā sievietēm Jepčirčira kopā ar etiopieti Tigistu Asefu ieskrēja kopā Tokijas stadionā, bet finiša spurtā ātrāka bija kenijiete. Jepčirčira finišēja divās stundās 24 minūtēs un 43 sekundēs, bet Asefa zaudēja divas sekundes.
Turpat Japānā Jepčirčira pirms četriem gadiem kļuva par Tokijas olimpisko spēļu čempioni, uzvarot skrējienā, kas norisinājās Saporo.
Trešo vietu guva Urugvajas sportiste Hulja Paternaina ar finišu divās stundās 27 minūtēs un 23 sekundēs.
Tikmēr Ingebrigcens 1500 metros priekšskrējienā finišēja astotais un neiekļuva finālam. Šajā distancē viņš iepriekšējās divās meistarsacīkstēs kļuva par vicečempionu, piekāpjoties britiem Džošam Keram un Džekam Vitmenam.
Norvēģim šosezon ir problēmas ar Ahilleja cīpslu. Viņš Tokijā startēs arī 5000 metros - distancē, kurā uzvarējis pēdējos divos pasaules čempionātos.
Pasaules čempionāts Tokijā norisināsies līdz nākamās nedēļas beigām.