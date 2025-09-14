Uģis Lasmanis (pa labi) un Jānis Gailis ar izcīnītajām zelta godalgām.
Citi sporta veidi
Šodien 11:51
Olimpietis Lasmanis ar Gaili airēšanā vecmeistariem Spānijā izcīna zelta medaļas
Pasaules čempionātā akadēmiskajā airēšanā vecmeistariem, kas norisinājās Spānijā, Banjolas ezerā, latviešu sportisti Uģis Lasmanis un Jānis Gailis izcīnījuši zelta medaļas, vēsta Ventspils Sporta pārvalde.
Tieši šajā ezerā pirms 33 gadiem Uģis Lasmanis startēja olimpiskajās spēlēs.
Šoreiz Uģis kopā ar Jāni Gaili viena kilometra distancē (vecuma grupā 55–60) izcīnīja pirmo vietu.
Uģis startēja arī vieninieku, divnieku un četrinieku klasēs – tur tika izcīnītas sudraba medaļas.
Uģis Lasmanis, kurš savulaik arī spēlējis basketbolu BK "Ventspils" rindās, ir Tokijas olimpiskā čempiona 3x3 basketbolā Kārļa Paula Lasmaņa un Parīzes olimpisko spēļu dalībnieces trīssoļlēkšanā Rūtas Kates Lasmanes tēvs.
Jauns.lv pievienojas Ventspils Sporta pārvaldes apsveikumiem par lieliskajiem panākumiem, kas iedvesmo gan sportistus, gan līdzcilvēkus!