Andžejs Ļebedevs izcīna sesto vieta pasaules spīdveja čempionāta kopvērtējumā
Latvijas spīdvejists Andžejs Ļebedevs sestdien Vojensā izcīnīja piekto vietu pasaules spīdveja čempionāta jeb "Grand Prix" pēdējā posmā un kopvērtējumā finišēja sestais.
Pirmajā un otrajā braucienā Ļebedevs uzvarēja. Trešajā braucienā uzvaru izcīnīja kopvērtējuma līderis polis Bartošs Zmarzliks, bet otrais finišēja Ļebedevs. Ceturtajā braucienā Ļebedevs ierindojās trešajā vietā aiz dāņa Mihaela Jensena un britu spīdvejista Daniela Bjūlija, bet piektajā braucienā uzvarēja. Ar 12 punktiem Ļebedevs ieņēma piekto vietu un izcīnīja tiesības startēt pusfinālā.
Divos pusfinālos trešās līdz desmitās vietas ieguvēji sacentās par vēl divām vietām finālā, kur jau bija iekļuvuši Zmarzliks un austrālietis Breidijs Kērcs. Ļebedevs ierindojās otrajā vietā, nespējot apsteigt Jensenu, un finālam nekvalificējās. No otra brauciena finālistiem pievienojās Bjūlijs. Finālā uzvarēja Kērcs, otrais finišēja Zmarzliks, trešais - Jensens un ceturtais - Bjūlijs.
Kopvērtējumā sesto reizi par pasaules čempionu ar desmit posmos sakrātiem 183 punktiem kļuva Zmarzliks, kurš tikai par punktu apsteidza Kērcu. Trešo vietu ar 142 punktiem ieņēma Bjūlijs. Ļebedevs ar 86 punktiem ierindojas sestajā vietā.
Ļebedevs pasaules meistarsacīkstēs startēja kā Eiropas čempions. Viņš ir pirmais Latvijas spīdveja braucējs, kurš ir iekļauts 15 braucēju pamatsastāvā un otro sezonu pēc kārtas var piedalīties visos posmos. Viņam ir nodrošināta dalība arī visos nākamās sezonas posmos.
Šī gada kalendārā bija iekļauti desmit "Grand Prix" posmi.