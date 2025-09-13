Krievija debitē kapu rakšanas pasaules čempionātā Ungārijā. VIDEO
Ungārijā noticis pasaules čempionāts kapu rakšanā, kurā šogad debitējusi Krievija, par spīti tās izslēgšanai no starptautiskās sporta aprites. Vairāk nekā trīsarpus gadu kara pieredze Ukrainā, kuras dēļ agresorvalstij nācies aprakt milzum daudz pašas karavīru, šoreiz par labu nenāca, jo ungāru kaprači izcīnīja visas medaļas.
Kā vēsta “Telegraph”, 6. septembra sacensībās Ungārijas pilsētā Seksārdā piedalījās kaprači no Ungārijas, Serbijas, Čehijas un pirmo reizi arī Krievijas. Vietējā Alsovāras kapsētā sacensības organizēja Ungārijas Kapsētu pārvaldnieku un operatoru asociācija.
Sākotnēji tās sacensības bija tikai nacionālās sacensības, taču to popularitāte jau otro reizi piesaistījusi dalībniekus arī no ārzemēm. “Šīs sacensības nav tikai profesionāls konkurss, bet arī iespēja sabiedrības interesētajai daļai iepazīt un novērtēt kaprača profesiju. Dalībnieki demonstrē ne tikai fizisko spēku, bet arī precizitāti un garīgo klātbūtni,” paziņoja asociācijas prezidents Jozefs Varga.
Dalībniekiem vajadzēja divās stundās izrakt 1,6 metrus dziļu, 80 cm platu un 2 metrus garu kapu, kuru pēc tam vajadzēja aizbērt nieka 15 minūtēs. Tiesneši arī vērtēja kapa izmēru precizitāti. Uzvarētāji tika apbalvoti ar zelta, sudraba un bronzas trofejām lāpstu formā.
Čempionu titulu trešo reizi izcīnīja Lāslo Kišs un Roberts Naģs, kuri darbu paveica vienas stundas, 33 minūšu un 20 sekunžu laikā. Viņi savu uzvaru skaidroja ar kapraču darbā iegūtajām prasmēm un atzina, ka pirms sacensībām nekādi papildu treniņi nenotika.
Izrādās, ka Ungārijā būt par kapraci nenozīmē tikai rakt kapu. Kaprača pienākumos var ietilpt arī nelaiķa nomazgāšana un apģērbšana, zārka uzmanīga nolaišana un apbedīšana. Kapa sienām ir jābūt ideāli vertikālām, bet tā apakšai horizontālai. Turklāt sērojošu ģimeņu klātbūtne padara šo procesu vēl psiholoģiski sarežģītāku, norāda “Telegraph”.
Pašas kapu rakšanas sacensības izraisījušas pretrunīgu reakciju: kamēr vieni to kritizēja kā neveselīgu pasākumu, citi pauda cieņu pret šo profesiju.
Krievijas debija šajās sacensībās var raisīt jautājumus, jo tā ir izslēgta no tādām sacensībām kā olimpiskās spēles vai dažādu sporta veidu pasaules kausi un Eiropas čempionāti, tomēr Eiropas Savienības un NATO dalībvalstij Ungārijai ir ciešākas saites ar Krieviju nekā ar Rietumeiropas valstīm.