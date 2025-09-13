VIDEO: Vācijas līderis Vāgners skaidro uzvaras recepti, Atamans pēc grieķu sakaušanas slavē komandu
Piektdien, 12. septembrī, ar Vācijas un Turcijas uzvarām noskaidrojās 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā finālistes. Vācijas līderis Francs Vāgners plašāk komentēja, kas bijis galvenais somu apstādināšanā, bet Turcijas treneris Ergins Atamans slavēja savus padotos par spēles plāna izpildīšanu.
Piektdien, 12. septembrī, noskaidrojās 2025. gada Eiropas čempionāta finālistes. Izšķirošajā spēlē spēkosies komandas, kuras turnīrā vēl nav piedzīvojušas zaudējumus - Vācija un Turcija. Par bronzu cīnīsies Grieķijas un Somijas izlases.
Tikai trešais fināls
Vācijas basketbola izlase "EuroBasket" finālā spēlēs trešo reizi valsts vēsturē un pirmo 20 gadu laikā. Vienīgo reizi vācieši par Eiropas čempioniem kļuva 1993. gadā, kad turnīrs notika pašu mājās. 2005. gadā tie izcīnīja sudrabu, bet pirms trīs gadiem, pusfinālā zaudējot nākamajiem čempioniem spāņiem, samierinājās ar bronzu.
Pusfinālā pret Somiju vācieši uzvaru nodrošināja ar izrāvienu pirmās ceturtdaļas beigās un otrās sākumā, brīžiem pārsvaram tuvojoties 20 punktu starpībai (lielākā vadība +19). Trešajā ceturtdaļā somi nedaudz pietuvojās, taču lauzt spēles gaitu vairs nevarēja.
Vācija izmantoja savas stiprās puses - gūt punktus pēc pretinieku kļūdām (13), ātrās pārejas (16 punkti ātrajos uzbrukumos) un tālmetienu precizitāti (14 realizēti trejači ir viens no labākajiem rādītājiem "EuroBasket" pusfinālos). Savukārt aizsardzībā Īzaks Bonga veiksmīgi neitralizēja Lauri Markanenu, kurš guva 16 punktus un spēli pabeidza ar negatīvu rādītāju (-24 esot viņam laukumā).
Viens no Vācijas līderiem ir Francs Vāgners. Orlando "Magic" spēlējošais basketbolists pusfināla uzvaru kaldināja ar 22 punktiem (soda metieni 7/9, 2p. 3/11, 3p. 3/8), piecām atlēkušajām bumbām un divām rezultatīvajām piespēlēm. "Mums tas daudz nozīmē," uz Jauns.lv jautājumu, cik liels sasniegums Vācijai ir spēlēšana finālā, atbildēja basketbolists, kurš nav zinājis par 2005. gada finālu kā līdz šim pēdējo viņa valstij šajā turnīrā. "Par šo faktu nemaz nezināju. Es tad nemaz nespēlēju basketbolu (viņš dzimis 2001. gadā - 2005. gadā bija tikai četrus gadus vecs - aut.). Ir aizraujoši būt daļai no komandas. Atzīmēsim šo notikumu un, cerams, noslēgsim turnīru ar uzvaru."
Vāgners norādīja, ka aizsardzībā bijis svarīgi apturēt Somijas ātrās pārejas, ar kuru palīdzību iepriekšējās spēlēs tie tikuši pie viegliem punktiem no apakšas vai ātri realizētiem tālmetieniem. Īpaši pirmajā puslaikā varēja novērot, ka vāciešiem šo spēles plānu izdodas īstenot, bet somi pozicionālajā uzbrukumā nav tik spēcīgi. Savukārt pašiem vāciešiem uzbrukumā bijis jātiek pie ritma.
"Atsevišķos spēles nogriežņos spēlējām tā, kā to vēlējāmies, īpaši jau otrajā ceturtdaļā, kad palielinājām vadību. Mums gan vēl ir vieta izaugsmei," teica Vāgners, kuram vidēji turnīrā 21,1 punkts (septītais rezultatīvākais čempionātā), 5,6 atlēkušās bumbas un 3,6 piespēles. Izslēgšanas spēlēs novērots, ka uz Vācijas soliņa valda liels miers. Arī piesauktā rezerve šķietami ir redzama, taču, vai tāda vēl pastāv, iespējams, rādīs fināls.
Vācija, kas ir turnīra rezultatīvākā komanda un atrodas starp vadošajām vēl daudzos citos statistikas aspektos, daudz par savu iespējamo pretinieci finālā nedomā. "Esmu pārliecināts, ka tā būs smaga spēle, neatkarīgi, pret ko būs jāspēlē. Noskatīšos otro pusfinālu un tad jau sāksim gatavoties." Jāatgādina, ka Vācija ir esošā Pasaules kausa ieguvēja, un tai ir iespēja šim triumfam pievienot vēl vienu.
Atamans aptur Grieķiju
Otrajā pusfinālā daudz variantu Turcija grieķiem nedeva. Augstais spiediens uz Grieķijas aizsargiem lika tiem kļūdīties veselas 22 reizes, ko Turcija pārvērta 25 punktos. Zem groza tika izmantota grieķu saslēgšanās uz Alperenu Šenginu, kurš virtuozi to izmantoja un piespēlēja kādam no partneriem, visbiežāk Erdžanam Osmani, kurš aizvadīja savu karjeras spēli. Rolanda Šmita komandas biedrs trāpīja sešus tālmetienus (atkārtots rekords "EuroBasket" pusfinālā) un cīņu pabeidza ar 28 punktiem. Turcijas medicīnas personāls tikmēr divu dienu laikā paveica nepieciešamo, lai laukumā dotos potītes traumu guvušais Džedi Osmans (33:56 minūtēs 17 punkti).
Turcijas izlase tikai otro reizi spēlēs Eiropas čempionāta finālā. Savā pirmajā piegājienā 2001. gadā tie turnīrā, kas notika pašu mājās, ar piekāpās vēl pastāvējušajai Dienvidslāvijai. 26 punktu uzvara ir otra lielākā "EuroBasket" pusfināla vēsturē, bet principiālo sāncensi Grieķiju turki Eiropas čempionātā apspēlēja tikai pirmo reizi kopš tālā 1975. gada.
"Sākām spēli ļoti agresīvi," preses konferencē teica Atamans, uzteicot savus spēlētājus par paveikto laukumā. "Lieliskā aizsardzība deva pārliecību un ļāva kontrolēt spēli. Plāns bija apstādināt visus viņu "pick&roll", kā arī saslēgties diviem vai trim basketbolistiem, kad uzbrukumā devās Jannis. Viens ir izveidot plānu, bet kas cits ir to īstenot. Spēlētāji šim plānam ticēja un, manuprāt, aizvadīja vienu no labākajiem puslaikiem šī turnīra vēsturē šādā fāzē," savu komandu slavēja Atamans (pats strādā Atēnu "Panathinaikos"), vairākas reizes uzsverot, ka Grieķijai ir laba komanda, kuru tā spējusi ierobežot uzbrukumā.
"Runājot ar komandu, teicu, ka Jannis visu laiku aizsardzībā atrodas soda laukumā un nedodas ļoti augstu. Kad viņi soda laukumā saslēdzās uz Larkinu vai Šenginu, Osmani parādījās brīvas zonas metieniem. Trāpot pirmo, viņš ieguva pārliecību, bet tas atkal mums ļāva spēlēt ar plašāku uzbrukumu," par plānu uzbrukumā, kurš visas spēles gaitā bija tuvu nevainojamam, teica Atamans. Tāpat viņš minēja, ka līdz ar Osmani lielisko darbu pret Janni Adetokunbo (viņš guva tikai 12 punktus, kam pievienoja 12 bumbas zem groziem un piecas rezultatīvās piespēles) viņam varētu zvanīt daudzi NBA klubi.
Jau ar pirmajām šī Eiropas čempionāta dienām Atamans norādījis, ka Turcija cīnīsies par medaļām. Viņa vārdi šoreiz ir arī realizējušies darbos, taču tikšana finālā nemazina titulētā trenera (trīskārtējais ULEB Eirolīgas čempions) ambīcijas. "Ar šo uzvaru nesamierināsimies. Gribam izcīnīt titulu." Pagaidām gan par Vāciju domāts nav, jo līdz spēlei pret Grieķiju visa analīze bijusi par šo pretinieku. "Tagad vispirms izgulēsimies, atpūtisimies un ar rītdienu sāksim gatavoties Vācijai."
2025. gada Eiropas čempionātā Latvijas izlase izstājās pēc astotdaļfināla, kurā tā piekāpās Lietuvai. Kopvērtējumā tas deva 12. vietu 24 komandu konkurencē.