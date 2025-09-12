"Rīgas zeļļu" sastāvu papildina Lietuvas centra spēlētājs Krestiņins
Latvijas basketbola komanda "Rīgas zeļļi" ir papildinājusi sastāvu ar Latvijā jau spēlējušo Lietuvas centra spēlētāju Denisu Krestiņinu, portālu Jauns.lv informēja klubs.
Krestiņins pagājušo sezonu noslēdza Austrijas bundeslīgā, kur pārstāvēja Traiskirhenes "Lions", vidēji mačā sakrādams 8,3 punktus un 7,1 atlēkušās bumbas. "Ar Krestiņina pievienošanos mūsu sastāva komplektēšana 2025./2026.gada sezonas sākumam ir pabeigta," saka "Rīgas zeļļu" prezidents Edgars Buļs, piebilstot, ka basketbolists "iepriekš ir piedalījies komandas vasaras treniņprocesā", kā arī ar viņu kopā ir strādāts Jūrmalas klubā.
"Ticam, ka viņa pieredze palīdzēs ģērbtuvē, bet nepiekāpīgais cīņasspars kļūs par vēl vienu trumpi mūsu arsenālā laukumā," saka Buļs.
Spēlētāja debija Rīgas komandas rindās ir gaidāma sestdienas pārbaudes spēlē ar Lietuvas klubu Utenas "Juventus". Krestiņins Latvijā ir spēlējis arī "Jelgavā" (2014./2015.), "Barons" komandā (2016./2017.), "Jūrmalā" (2017./2018. un 2019./2020.) un "Ventspilī" (2021./2022.).
Bez Lietuvas klubiem basketbolists ir spēlējis arī Polijas, Igaunijas, Ungārijas, Kosovas un Slovākijas augstākās līgas vienībās. 31 gadu vecajam basketbolistam šī būs karjerā ceturtā sezona Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL).
2025./2026. gada sezonā "Rīgas zeļļu" rindās kopā ar Krestiņinu spēlēs arī Toms Skuja, Juris Vītols, Rolands Šulcs, Raivo Kudrjavcevs, komandas kapteinis Uģis Pinete, Roberts Bērziņš, Dāvids Vīksne, Jānis Bērziņš, Rodijs Mačoha, kā arī amerikāņi Frenkijs Fidlers un Frenks Čempions. Komandas galvenā trenera pienākumus turpina pildīt Juris Umbraško, kuram asistē Dāvis Čoders un Oskars Zurkovs.