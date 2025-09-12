Viens no visvairāk apspriestākajiem futbola vārtsargiem Onanā pametis Mančestras "United"
Anglijas futbola premjerlīgas kluba Mančestras "United" vārtsargs Andrē Onanā līdz sezonas beigām izīrēts Turcijas čempionāta komandai "Trabzonspor", ceturtdien paziņoja vienības.
29 gadus vecais Kamerūnas izlases vārtsargs Onanā mančestriešiem pievienojās 2023. gadā no Itālijas A sērijas kluba Milānas "Inter", tomēr bieži tika kritizēts par rupjām kļūdām. Šīs sezonas pirmajās trīs "United" spēlēs premjerlīgā Onanā palika uz rezervistu soliņa, kamēr laukumā devās turku vārtsargs Altajs Bajindirs. Tāpat komandu papildinājis beļģu vārtu vīrs Senne Lammens.
Onanā premjerlīgā aizvadījis 72 spēles, bet kopumā "United" kreklā laukumā devies 102 mačos, palīdzot vienībai uzvarēt Anglijas kausa (FA) izcīņā 2024. gadā.
Yeni evine hoş geldin, 𝑂𝑛𝑎𝑛𝑎 🇨🇲 pic.twitter.com/2BpzPmNBio— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025
Vārtsargs karjeru uzsāka Samuela Eto'o akadēmijā, tad pārcēlās uz spāņu granda "Barcelona" akadēmiju, bet 19 gados pievienojās "Ajax" sistēmai Nīderlandē. Līdz 2022. gadam Onanā spēlēja "Ajax", bet tad vienu sezonu - "AC Milan".
Kamerūnas izlasē Onanā kopš 2016. gada aizvadījis 50 mačus. Onanā ir brālēns citam Kamerūnas izlases vārtsargam Patrīsam Ondoā, kurš pārstāvējis arī Latvijas klubus "Auda", un RFS.
"Trabzonspor" pagājušajā sezonā Turcijas superlīgas čempionātā ierindojās septītajā vietā, bet šo sezonu uzsākusi ar trim uzvarām un vienu neizšķirtu četrās spēlēs, kas tabulā dod otro vietu. Turcijas futbola pāreju periods noslēgsies šodien.