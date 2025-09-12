VIDEO: Kaspars Kambala "EuroBasket" atbalstīs Turciju, Jānis Blūms paredz turku finālu pret Vāciju
Bijušie Latvijas izlases basketbolisti Kaspars Kambala un Jānis Blūms pēc mājinieku izstāšanās no 2025. gada Eiropas čempionāta Jauns.lv atklāja savus favorītus cīņā par medaļām, kā arī uzteica turnīra atmosfēru.
Kulminācijai tuvojas 2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā. Šodien, 12. septembrī, Vācijas un Somijas, kā arī Grieķijas un Turcijas dueļos tiks noskaidrotas finālistes. Cīņa par medaļām notiks svētdien, 14. septembrī.
"EuroBasket 2025" tiek rīkots Latvijā. Rīgā notika vienas grupas izspēle, kā arī visas izslēgšanas spēles. Vēl apakšgrupu cīņas uzņēma Polijas pilsēta Katovice, Kipras pilsēta Limasola un Somijas pilsēta Tampere. Bijušie Latvijas izlases spēlētāji, Jānis Blūms un Kaspars Kambala Jauns.lv atklāja, ka ir priecīgi par to, ka turnīrs notiek pašu mājās.
"Varu satikt daudz pazīstamos - trenerus, skautus un aģentus. Rīga ir pilna. Tie ir izcili svētki. Es katru dienu izbaudu augstākās raudzes basketbolu," teica Blūms, kuru papildināja Kambala. "Esmu bijis daudzās komandās un organizācijās, bet mūsu komanda ir uztaisījusi tādus svētkus. Tas ir kaut kas neticams! Kaut ko tādu es nebiju gaidījis. Nevarēju iedomāties, ka Latvijā ko tādu varētu uzrīkot."
Jau šodien sāksies cīņas par medaļām un abiem prātā ir favorītes, kas, viņuprāt, cīnīsies par godalgām. Jāni Blūmu turnīrā pārsteigušas Somijas, Gruzijas un nedaudz Turcijas izlases. "Man patīk Ergins Atamans kā treneris, tāpēc tā kopumā būtu par turkiem. Es gribētu Turcijas un Vācijas finālu. Ja skatās pēc stabilitātes un spēles, tad izskatās, ka abas arī varētu spēlēt finālā," teica septiņos Eiropas čempionātos spēlējušais Blūms.
Kasparam Kambalam savs favorīts ir skaidrs. Karjeras laikā viņš spēlējis vairākos Turcijas klubos, ieskaitot abos grandos - "Anadolu Efes" (toreiz bija zināms kā "Efes Pilsen" - aut.) un Stambulas "Fenerbahce". Kambala klātienē, neskaitot Latvijas izlases mačus, skatījies arī visas Turcijas izlases cīņas.
"Esmu ļoti priecīgs par saviem Turcijas draugiem. Tā man ir kā otra dzimtene. Runāju turciski, būtībā liela daļa no komandas biedriem tagad ir federācijā. Es ar viņiem kopā priecājos un būšu uz viņu visām spēlēm," teica Kambala, sakot, ka grieķi gan arī stipra komanda.
Latvijas valstsvienībai Eiropas čempionāts noslēdzās astotdaļfinālā ar zaudējumu Turcijai. Finālā tas lika ieņemt 12. vietu kopvērtējumā. 2029. gada Eiropas čempionāts notiks Spānijā, Slovēnijā, Igaunijā un Grieķijā.