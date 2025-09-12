Kemam Redišam savulaik tika prognozēta spoža karjera NBA, bet tagad viņa karjeras līkloči aizveduši uz Lietuvu.
Basketbols
Šodien 08:46
No Losandželosas "Lakers" uz Šauļiem. Latvijas pierobežā karjeru turpinās 2019. gada NBA drafta desmitais numurs
Lietuvas basketbola komanda "Šiauliai" noslēgusi līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) 2019. gada drafta desmito numuru Kemu Redišu, vēsta vienība.
26 gadus vecais uzbrūkošais aizsargs/vieglais uzbrucējs uz Lietuvu pārcēlies pēc sešām sezonām NBA, kur viņš pārstāvēja Atlantas "Hawks", Ņujorkas "Knicks", Portlendas "Trail Blazers" un Losandželosas "Lakers" komandas.
Savā pēdējā NBA sezonā viņš "Lakers" rindās 33 spēlēs vidēji 18 minūtēs guva 3,2 punktus un izcīnīja 2,0 atlēkušās bumbas. Pirmajās divarpus sezonās Atlantas vienībā viņš vidēji guva vairāk par desmit punktiem spēlē.
"Šiauliai" iepriekšējā sezonā Lietuvas čempionātā ieņēma septīto vietu. Šosezon Darjus Songaila vadītā vienība negrasās startēt turnīros ārpus Lietuvas.