Atlaisti Venecuēlas un Peru vīriešu futbola izlašu treneri
Pēc nekvalificēšanās 2026. gada Pasaules kausam ir atlaisti Venecuēlas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Fernando Batistu un Peru izlases galvenais treneris Oskars Ibanjess.
Vienīgajai Dienvidamerikas komandai, kas nekad nav piedalījusies Pasaules kausā, Venecuēlai pēdējā kvalifikācijas turnīra kārtā bija nepieciešama uzvara pār Kolumbiju. Panākums nodrošinātu septīto vietu kvalifikācijas turnīra tabulā un garantētu vietu starpkonfederāciju "play off" turnīrā.
Tomēr argentīnieša Batistas vadītā komanda savā laukumā zaudēja ar 3:6, bet venecuēliešu konkurente Bolīvija savā laukumā ar 1:0 uzvarēja Brazīliju, ieņemot septīto vietu grupā.
Venecuēlas Futbola federācija (FVF) trešdienas vakarā paziņoja, ka 55 gadus vecais Batista, kurš pie komandas stūres pavadīja 20 mēnešus, tika atlaists, "jo šajā ciklā netika sasniegti mērķi".
Savukārt Peru izlases treneris argentīnietis Ibanjess tika atlaists, Peru komandai finišējot devītajā vietā desmit Dienvidamerikas valstu kvalifikācijas turnīrā un apsteidzot vien Čīli.
58 gadus vecais Ibanjess, kurš tika iecelts par galvenā trenera amata izpildītāju pēc Urugvajas trenera Horhes Fosati atlaišanas, uzvarēja tikai vienā no sešām spēlēm.
Peru pēdējo reizi Pasaules kausā spēlēja 2018. gadā.
Ar 38 punktiem 18 spēlēs labākie Dienvidamerikas kvalifikācijas zonā bija argentīnieši, otrie ar 29 punktiem finišēja Ekvadoras futbolisti, ar 28 punktiem trešie bija kolumbieši, ceturtie - urugvajieši, piektie - brazīlieši un sestie Paragvajas izlases futbolisti. Septītajā pozīcijā kvalifikāciju ar 20 punktiem noslēdza Bolīvija, astotie ar 18 punktiem palika venecuēlieši, devītajā vietā ar 12 punktiem finišēja Peru, bet Čīle ar 11 punktiem ieņēma pēdējo vietu.
Pa taisno uz Pasaules kausu kvalificējās sešas labākās Dienvidamerikas kvalifikācijas grupas izlases, bet septītajā vietā finišējusī Bolīvija par tiesībām startēt finālturnīrā pacīnīsies starpkonfederāciju "play off".
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Pašreizējā pasaules čempione ir Argentīna, kas finālā Katarā pēc 3:3 120 spēles minūtēs pēcspēles sitienos ar 4:2 pārspēja Franciju. Trešo vietu ieņēma Horvātija, kas ar 2:1 pieveica Maroku.