Parīzes olimpisko spēļu vicečempions zeltu meklēs "Uzlabotajās spēlēs"
Olimpiskais vicečempions peldēšanā Bens Prauds no Lielbritānijas trešdien paziņoja, ka plāno startēt "Uzlabotajās spēlēs", kurās sportisti varēs brīvi lietot rezultātus uzlabojošus preparātus.
30 gadus vecais peldētājs pagājušajā gadā Parīzes olimpiskajās spēlēs izcīnīja sudraba medaļu 50 metru brīvā stila distancē. Savā paziņojumā Prauds norādīja, ka vēlas atklāt jaunu nodaļu savā karjerā un "iespēju tiekties pēc cilvēka potenciāla robežām, izmantojot mūsu laika rīkus un iespējas".
"Uzlabotās spēles" - olimpisko spēļu stila sacensības - pirmo reizi tiks aizvadītas nākamā gada maijā Lasvegasā. Tajās sportisti bez dopinga kontrolēm startēs trīs sporta veidos - vieglatlētikā, peldēšanā un svarcelšanā.
Sportistiem būs atļauts lietot starptautiskajā sportā aizliegtus medikamentus, piemēram, steroīdus un cilvēka augšanas hormonus, un uzvarētāji katrā disciplīnā saņems 250 000 ASV dolāru (aptuveni 220 000 eiro) un viena miljona dolāru (ap 884 000 eiro) prēmiju par pasaules rekorda labošanu.
Pagājušajā mēnesī "Uzlaboto spēļu" organizatori iesniedza tiesā prasību par 800 miljonu ASV dolāru kompensāciju no Starptautiskās Ūdenssporta federācijas ("World Aquatics" [iepriekš FINA]) un citām federācijām, vainojot tās netaisnīgā piespiešanā sportistus boikotēt šo pasākumu. "World Aquatics" gada sākumā izdeva noteikumu, kas aizliedz sportistiem, kuri plāno startēt "Uzlabotajās spēlēs", piedalīties tās sankcionētajās sacensībās.
Prauds paziņoja, ka samierināsies ar lēmumu un vairs nestartēs oficiālajos "World Aquatics" rīkotajās sacensībās. "Es domāju reālistiski. Esmu sasniedzis visu, ko spēju. Tagad "Uzlabotās spēles" man sniedz jaunu iespēju," sarunā ar raidsabiedrību BBC sacīja titulētais peldētājs. "Es pavisam noteikti nedomāju, ka tas grauj tīru sportu."
Lielbritānijas Peldēšanas federācija un Antidopinga aģentūra nosodījušas šo Prauda soli. "Ir milzīga vilšanās, ka kāds britu sportists apsver iespēju sacensties pasākumā, kas ir pretrunā ar patieso sporta garu," sacīja Antidopinga aģentūras izpilddirektore Džeina Rambla.
Prauds pasaules čempionātos karjeras laikā uzvarējis 50 metru tauriņstila un brīvā stila distancēs, bet Eiropas meistarsacīkstēs viņam ir trīs zelta godalgas.