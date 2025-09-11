Jānis Jaks un Haralds Egle tiek pie punktiem Čehijas ekstralīgas pirmajā spēlē
Latvijas hokejisti Jānis Jaks un Haralds Egle trešdien Čehijas ekstralīgas sezonas pirmajā spēlē atzīmējās ar rezultatīvu piespēli katrs.
Jaka, Egles un Roberta Mamčica pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" mājās ar rezultātu 4:7 (2:3, 1:3, 1:1) zaudēja Vītkovices "Ridera" vienībai, kuras sastāvā nebija Ralfa Freiberga.
Jaks mača 16. minūtē palīdzēja panākt 2:2, bet 17 sekundes pirms pamatlaika beigām piedalījās mača pēdējos vārtos.
Citā spēlē Renārs Krastenbergs sešreiz meta pa vārtiem, "Olomouc" vienībai viesos ar 2:8 (1:1, 1:4, 0:3) kapitulējot Tršinecas "Ocelarzi". Tikmēr Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) zaudēja Plzeņas "Škoda" komandai, kuras pieteikumā nebija Kristiāna Rubīna. Zaudējums arī Oskaram Batņam un Hradeckrālovas "Mountfield" vienībai, kas viesos ar 1:7 (0:5, 1:2, 0:0) atzina Pardubices "Dynamo" pārākumu.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.