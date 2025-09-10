Leitons Hjūits tagad ir Austrālijas Deivisa kausa izlases kapteinis.
Austrālijas tenisa leģendai Hjūitam diskvalifikācija par uzbrukumu brīvprātīgajam
Titulētajam Austrālijas tenisistam Leitonam Hjūitam, kurš šobrīd ir Austrālijas vīriešu izlases kapteinis, par uzbrukumu dopinga kontroles procesā iesaistītam brīvprātīgajam darbiniekam piespriesta divu nedēļu diskvalifikācija, vēsta Starptautiskā Tenisa integritātes aģentūra (ITIA).
Pagājušā gada novembrī Hjūits pēc Austrālijas izlases zaudējuma Deivisa kausa pusfināla pagrūda kādu 60 gadus vecu brīvprātīgo. Neskatoties uz video pierādījumu, liecinieku liecībām un intervijām, 44 gadus vecais Hjūits savu vainu noliedza un apgalvoja, ka tā rīkojies pašaizsardzības nolūkā.
Kādreizējam ranga līderim Hjūitam piemērots arī aptuveni 20 000 ASV dolāru liels naudas sods.
Divu nedēļu diskvalifikācijas laikā viņš nebūs tiesīgs piedalīties jebkādās ar tenisu saistītās aktivitātēs. Šajā nedēļas nogalē Austrālijas tenisisti cīnīsies par vietu Deivisa kausa ceturtdaļfinālā.