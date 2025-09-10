Olimpiskās solidaritātes programmā iekļauti 12 talantīgi Latvijas sportisti
Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) paziņojusi 12 sportistu vārdus, kuri saņems olimpiskās solidaritātes programmas "Olimpiskais atbalsts sportistiem - Losandželosa 2028" finansiālo atbalstu.
LOK atbalstīto sportistu sarakstā iekļauti riteņbraucējs Georgs Tjumins, jāšanas sporta pārstāvis Kristaps Neretnieks, svarcēlājs Ritvars Suharevs, džudists Antonijs de Andželiss, burātājs Dāvis Mazais, kārtslēcējs Valters Kreišs, airētāja Jekaterina Simanoviča, kanoiste Melānija Čamane, cīņas sporta pārstāve Elma Zeidlere, šķēpmetēja Anete Sietiņa, šāvēja Kristiāna Agule un paukotāja Sofija Prošina.
Programma tiks uzsākta šī gada septembrī un turpināsies līdz 2028. gada 31. augustam. Tās ietvaros kopumā tiks nodrošināts 324 000 ASV dolāru (270 700 eiro) liels finansiāls atbalsts, kas tiks regulāri izmaksāts sportistiem visā programmas periodā.
Sportistu izvēle tika veikta, ievērojot "Olimpiskās Solidaritātes" programmas pamatprincipus. Programma paredzēta tikai individuālajiem olimpiskajiem sporta veidiem, tādēļ tajā neietilpst 3x3 basketbols un pludmales volejbols. Kandidātiem bija jāuzrāda nozīmīgs potenciāls, kas apliecināts ar sasniegumiem gan nacionālajās, gan starptautiskajās sacensībās. Atlases procesā tika ņemta vērā arī sportistu finansiālā situācija, priekšroku dodot tiem, kuriem sniegtais atbalsts būtiski uzlabotu treniņu kvalitāti un sagatavošanos olimpiskajām spēlēm, vēsta LOK. Svarīgs kritērijs bija arī atbilstība augstiem ētikas standartiem un laba reputācija. Atlases gaitā tika ņemta vērā dzimumu līdztiesība, kā arī sportista attīstības potenciāls līdz 2028. gada Losandželosas olimpiskajām spēlēm, lai nodrošinātu, ka programmas resursi tiek izmantoti pēc iespējas efektīvāk sportistu izaugsmei un sasniegumiem.
Gala lēmumi par konkrētu sportistu iekļaušanu programmā tika pieņemti pēc diskusijām ar attiecīgajām federācijām un saskaņoti ar "Olimpisko Solidaritāti".
Reizi četros mēnešos LOK, sadarbībā ar sportistu un viņa pārstāvošo federāciju, ir jāsniedz detalizētas finanšu un novērtējuma atskaites. Pēc šo atskaišu apstiprināšanas attiecīgais sportists var kvalificēties nākamajam atbalsta periodam. Uzraudzības mehānisms ir stingrs, un tā neizpilde var radīt risku finansējuma apturēšanai.
Olimpiskās solidaritātes programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu sportistiem individuālajos sporta veidos, sadarbībā ar visām nacionālajām olimpiskajām komitejām, īpaši tām, kurām nepieciešama vislielākā palīdzība sportistu attīstības programmās. Šis atbalsts tiek nodrošināts caur daudzpusīgām programmām, kas veicina sportistu attīstību, treneru un sporta administratoru apmācību, kā arī olimpisko vērtību popularizēšanu.