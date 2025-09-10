Pret Latviju spilgtu spēli aizvadījušais Arns Velička uzskata, ka Lietuva "EuroBasket" izpildījusi minimālo mērķi
Lietuvas basketbola izlases aizsargs Arns Velička pēc zaudējuma pret Grieķiju Eiropas čempionāta basketbolā ceturtdaļfinālā Jauns.lv skaidroja, ar ko īpašs ir Jannis Adetokunbo un vai lietuvieši var priecāties par atgriešanos Eiropas labāko astoņu komandu vidū.
Lietuva-Grieķija Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā Rīgā; 09.09.2025
Diemžēl Eiropas čempionāta pusfināls būs bez Baltijas valstīm, jo Latvijas astotdaļfināla pāridarītāja Lietuva ceturtdaļfinālā piekāpās Grieķijai, kurai atkal spīdēja divkārtējais ...
Turnīra gaitā par vienu no Lietuvas līderiem kļuva Arns Velička, kurš vēl treniņnometnē cīnījās par vietu sastāvā. Spēlē pret Grieķiju 27:10 minūšu laikā viņš ar 12 punktiem kļuva par savas komandas otro rezultatīvāko spēlētāju, atdodot arī septiņas piespēles partneriem un izcīnot četras bumbas zem groziem. Par vadošo saspēles vadītāju Velička kļuva pēc tam, kad nopietnu ceļgala traumu guva Roks Jokubaitis.
"Esam sarūgtināti, ka neiekļuvām labāko četriniekā," pirmās emocijas pēc spēles sarunā ar Jauns.lv teica basketbolists. "Bija ļoti laba atmosfēra, par ko paldies jāsaka mūsu faniemm. Priecājos par saviem komandas biedriem, kuri spēra soli uz priekšu un laukumā atstāja visus spēkus," turpināja Velička, kuram kopumā visā turnīrā vidēji 10,6 punkti, 5,4 piespēles un 2,3 atlēkušās bumbas.
Velička uzskatīja, ka Lietuvas izlase nav īstenojusi spēles plānu, kas paredzējis vairāk brīvības dot Grieķijas ceturtajiem numuriem un tādā veidā divvatā mēģinot aizsardzībā ierobežot Grieķijas lielāko zvaigzni Janni Adetokunbo. "Spēle bija nedaudz par lēnu. Ne mūsu ritmā. Varējām to aizvadīt labākā ritmā. Dažas mūsu kļūdas ļāva viņiem gūt punktus un palielināt pārsvaru, no kā vairs beigās nepaspējām atspēlēties."
Velička nebija pārliecināts par to, kurš no spēles nogriežņiem tajā bijis izšķirošais, kā arī izteicās, vai vispār ir iespējams ierobežot grieķu basketbola spīdekli. "Centāmies Janni apstādināt, taču viņš ir ļoti meistarīgs basketbolists. Viņš ir fiziski spēcīgs, un šovakar viņam iekrita arī daži pustālie metieni." Jannis spēli noslēdza ar 29 punktiem (2p. 9/14, soda metieni 11/16).
"Šķiet, ka jā," uz jautājumu, vai var lepoties par Lietuvas tikšanu ceturtdaļfinālā, teica Velička. Jāatgādina, ka Lietuvas izlasē nespēlēja daudzi zināmi uzvārdi ar Domantu Saboni un Matu Buzeli priekšgalā. "Mums bija gara treniņnometne ar daudz treniņiem. Minimālais uzdevums bija iekļūt ceturtdaļfinālā, jo tajā nebijām spēlējuši desmit gadus. Par to esmu priecīgs, taču pavisam noteikti gribējām sasniegt vairāk."
Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Lietuva pārspēja Latviju un tādējādi izdzēsa mājinieku cerības cīnīties par medaļām. Šajā spēlē tieši Velička kļuva par galveno varoni, iemetot 21 punktu un atdodot 12 piespēles. "Nē, saņēmu ziņas un apsveikumus no Lietuvas faniem," uz jautājumu, vai vēstulēs nav iekritusi arī kāda ziņa no latviešu basketbola līdzjutējiem, teica Velička.
ARNAS VELICKA > ALEX CARUSO— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025
The Baltic Mamba (21 PTS & 12 AST) with a career night to lead Lithuania 🇱🇹 to the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/gaTf26srcA
Viņš nākamajā sezonā būs Riharda Lomaža komandas biedrs Klaipēdas "Neptūnas", kas bez dalības Lietuvas Basketbola līgā startēs arī ULEB Eirokausā. Lomažs, kurš Eiropas čempionātā bija viens no Latvijas izlases līderiem, sava nākamā komandas biedra sniegumu raudzījās klātienē.
Tikmēr Grieķijai, kas sasniegusi pirmo pusfinālu kopš 2009. gada, par vietu finālā būs jāspēkojas pret principiālo pretinieci Turciju. 10. septembrī divos citos ceturtdaļfinālos starp Somiju un Gruziju, kā arī Vāciju un Slovēniju noskaidrosies pārējās divas "EuroBasket" pusfinālistes. Turnīrs gaidāms līdz 14. septembrim.