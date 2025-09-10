Bolīvijas futbolisti pārsteidz Brazīliju un turpina pretendēt uz dalību Pasales kausā
Ar uzvaru 2026. gada FIFA Pasaules kausa (PK) izcīņas Dienvidamerikas (CONMEBOL) kvalifikācijas grupas turnīru otrdien noslēdza Bolīvijas izlase, kas savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja Brazīliju un iekļuva starpkonfederāciju "play off" kārtā.
Vienīgos vārtus bolīviešu rindās pirmā puslaika kompensācijas laikā guva Migels Terkeross, kurš realizēja 11 metru soda sitienu.
Bolīvijas izlasei panākums pēdējās atlases kārtas mačā ļāva pakāpties uz septīto vietu un nodrošināt izslēgšanas cīņas starpkonfederāciju "play off" par vietu Pasaules kausā. Pēdējo reizi Bolīvijas izlase PK spēlēja 1994. gadā.
Tikmēr savu iespēju tikt uz starpkonfederāciju "play off" otrdien neizmantoja Venecuēlas izlase, kas savā laukumā ar 3:6 (2:2) piekāpās Kolumbijas futbolistiem. Uzvarētājiem četrus vārtus guva Luiss Havjers Svaress, kurš valstsvienībā aizvadīja vien savu otro spēli. Vēl pa reizei precīzi sita Jerijs Mina un Džons Kordoba. Savukārt mājinieku sastāvā vārtus guva Telasko Segovia, Hosefs Martiness un Salomons Rondons.
Pārējās CONMEBOL kvalifikācijas pēdējās kārtas spēlēs Ekvadora savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja bez Lionela Mesi spēlējošo Argentīnas izlasi, Paragvaja viesos ar 1:0 (0:0) pieveica Peru valstsvienību, bet Čīles un Urugvajas duelis noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu 0:0 (0:0).
Ar 38 punktiem 18 spēlēs labākie Dienvidamerikas kvalifikācijas zonā bija argentīnieši, otrie ar 29 punktiem finišēja Ekvadoras izlase, trešie ar 28 punktiem - kolumbieši, ceturtie ar tādu pat punktu skaitu - Urugvaja, piektie arī ar 28 punktiem - brazīlieši, bet vēl tik pat punktus izcīnīja Paragvajas izlase, kas ierindojās sestajā vietā. Septītajā pozīcijā kvalifikāciju ar 20 punktiem noslēdza Bolīvija, astotie ar 18 punktiem palika venecuēlieši, devītajā vietā ar 12 punktiem finišēja Peru, bet vājākā izlase atlasē bija Čīle, kas 18 mačos tika pie 11 punktiem.
Pa taisno uz Pasaules kausu kvalificējās sešas labākās CONMEBOL kvalifikācijas grupas izlases, kamēr septītajā vietā finišējusī Bolīvija par tiesībām startēt finālturnīrā pacīnīsies starpkonfederāciju "play off". Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases. Pašreizējā pasaules čempione ir Argentīna, kas finālā Katarā pēc 3:3 120 spēles minūtēs pēcspēles sitienos ar 4:2 pārspēja Franciju. Trešo vietu ieņēma Horvātija, kas ar 2:1 pieveica Maroku.