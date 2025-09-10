Rūdolfs Balcers Šveices čempionātu sāk ar vārtiem un piespēli "Lions" uzvarā
Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers otrdien Šveices augstākās hokeja līgas (NL) pirmās kārtas mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, palīdzot viņa pārstāvētajai Cīrihes "Lions" tikt pie panākuma.
"Lions" savā laukumā ar 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) pārspēja "Biel-Bienne" vienību. Balcers laukumā pavadīja gandrīz 15 minūtes, asistēja komandas pirmajos gūtajos vārtos, pats 53. minūtē panāca 3:3, statistikā atzīmējās ar četriem metieniem pa vārtiem un pozitīvu lietderības koeficientu +2.
Citā NL spēlē uzbrucēja Oskara Lapinska pārstāvētā Langnavas "Tigers" izbraukumā tikās vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvēto Rapersvilas-Jonas "Lakers" un zaudēja ar 1:5 (0:2, 0:2, 1:1). Lapinskis laukumā bija nepilnas 11 minūtes, kurās tika pie pie viena noraidījuma un neitrāla lietderības koeficienta, kamēr Punnenovs palika uz rezervistu soliņa.
Zaudējumu pirmajā kārtā piedzīvoja uzbrucēja Emīla Veckaktiņa pārstāvētā "Ajoie", kas izbraukumā ar 3:5 (1:0, 0:2, 2:3) piekāpās Ženēvas "Servette". Veckaktiņš spēlēja deviņas minūtes, izpildīja vienu metienu pa vārtiem nopelnīja divas soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -1.
Ar zaudējumu jauno sezonu uzsāka arī uzbrucēja Denisa Smirnova pārstāvētā "Kloten" vienība, kas izbraukumā ar 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) atzina "Ambri-Piotta" pārākumu. Smirnovs uz ledus bija nedaudz vairāk par desmit minūtēm, uzvarēja vienā no četriem iemetieniem, bloķēja vienu pretinieku metienu un maču noslēdza ar negatīvu lietderības koeficientu -1.
Pagājušajā sezonā par NL čempioni kļuva Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" vienība, kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.