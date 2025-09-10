Kitija Laksa atgriežas laukumā, bet nespēj palīdzēt "Mercury" pieveikt "Sparks"
Latvijas basketboliste Kitija Laksa otrdien guva trīs punktus Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) mačā, kurā viņas pārstāvētā Fīniksas "Mercury" vienība savā laukumā piekāpās Losandželosas "Sparks" komandai.
"Mercury" mājās piekāpās ar 83:88 (25:19, 19:26, 18:18, 21:25), ciešot otro neveiksmi pēc kārtas.
Laksa laukumā bija gandrīz 16 minūtes, kuru laikā izpildīja vienu nesekmīgu tālmetienu, vienu neprecīzu divpunktu metienu, bet realizēja visus trīs soda metienus. Latvietes kontā arī viena atlēkusī bumba zem groziem, viena rezultatīva piespēle, divas personīgās piezīmes, viena kļūda un +/- rādītājs -2.
"Mercury" rindās rezultatīvākā ar 24 punktiem bija vāciete Satū Sabalī, bet ar "Triple double" izcēlās Alīša Tomasa, kuras rēķinā desmit punkti, 11 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles. Uzvarētāju sastāvā 25 punktus guva Dearika Hembija, 20 - Reja Barela, bet 17 - Kelsija Plama.
Fīniksas vienība, kas jau ir nodrošinājusi dalību "play off" spēlēs, ar 27 uzvarām 43 spēlēs turnīra tabulā atrodas ceturtajā vietā, bet "Sparks" ar bilanci 21-22 ieņem devīto vietu un izslēgšanas spēlēs nepiedalīsies. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.