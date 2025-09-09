Anglija Belgradā burtiski "iznīcina" Serbiju, kas pirms dažām dienām uzvarēja Rīgā
Anglijas vīriešu futbola izlase otrdien Belgradā kā ar ceļarulli pārbrauca Serbijai 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē. K grupas mačā futbola dzimtenes pārstāvji ar 5:0 (2:0) sagrāva serbus, kas sestdien Rīgā sarūgtināja Latviju.
Pēc Deklanas Raisa izpildīta centrējuma no stūra sitiena Keins 33.minūtē ar galvu no 11 metru atzīmes raidīja bumbu vārtos. Tā vispirms atsitās pret vārtu stabu un tad ielidoja vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 1:0 Anglijas labā. Pēc divām minūtēm Morgans Rodžerss soda laukumā piespēlēja Noni Maduekem, kuŗs pamanīja, ka mājinieku vārtsargs Džordže Petrovičs ir izgājis no vārtiem, un raidīja bumbu vārtos - 2:0. Otrajā puslaikā vārtus guva Ezri Konsa, Marks Gehi un Markuss Rešfords ar 11 metru sitienu.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase Tirānā ar 0:1 (0:1) zaudēja Albānijai.
K grupā piecās spēlēs 15 punkti ir Anglijai un astoņi - Albānijai, četros mačos septiņi punkti ir Serbijai, piecās cīņās četri punkti - Latvijai, bet bez punktiem ir Andora.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka un Tunisija.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.