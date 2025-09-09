Siguldā notiks trīs dienu seminārs sporta skolotājiem - pieteikšanās līdz 15. septembrim
No 20. līdz 22. oktobrim Siguldā norisināsies izaugsmes un profesionālās pilnveides seminārs Personības akadēmija, kam pieteikties aicināti projekta Sporto visa klase sporta skolotāji, kuri piedalījušies projektā 2024./2025.mācību gadā un turpina dalību arī 2025./2026.mācību gadā.
Dalībniekiem tā būs iespēja trīs dienu garumā iegūt zināšanas un prasmes, kas noderēs gan ikdienas darbā ar skolēniem, gan personīgajai izaugsmei. Pieteikšanās semināram līdz š.g. 15. septembrim, aizpildot anketu šeit.
Programmas saturu veido iedvesmojoši lektori ar dažādām pieredzēm un skatījumiem. Tā ietver aktuālas un skolotāju darbam nozīmīgas tēmas, piemēram:
• Improvizācija un publiskās runas prasmes (Valdis Sils);
• Veselīga uztura nozīme (Viktorija Jansone, RIMI);
• Mākslīgā intelekta izmantošana pedagoģiskajā darbā (Aleksandrs Ļubinskis);
• Izdegšanas mazināšanas un robežu noteikšana skolotāja darbā (Artūrs Miksons);
• Paaudžu atšķirības un darbs ar šodienas jauniešiem (Kristīne Vilcāne).
Trešās dienas noslēgumā paredzēta VAS “Latvijas Loto” kampaņas “Esi līdzsvarā” diskusija ar nozares līderiem par tēmu “Sports = prevencijas instruments jauniešiem”.
Personības akadēmijas mērķis – saistošā un iedvesmojošā veidā, iesaistot spilgtas personības un sporta un izglītības jomas profesionāļus, palīdzēt skolotājiem pilnveidot profesionālās kompetences un viņu personības attīstību. Tā ir iespēja paplašināt ikkatra pedagoga redzesloku, bagātināt zināšanas par dažādu mācīšanas pieeju un metožu izmantošanu, kā arī veicināt radošumu un līderību.
Personības akadēmijas ir LOK iniciatīva, kas tiek realizēta ar Latvijas Loto kapitāldaļu turētāja - Latvijas Republikas Finanšu ministrijas atbalstu, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, tās īstenošanai atvēlot valsts budžeta finansējumu - daļas no Latvijas Loto valsts budžetā iemaksāto dividenžu apmēra.