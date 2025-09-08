Rīdziniekiem Rihards Aleksandrovs guva 13 punktus.
Basketbols
Šodien 22:38
"VEF Rīga" pārbaudes spēlē piekāpjas Lietuvas komandai "Jonava"
Latvijas čempione basketbolā "VEF Rīga" pirmdien pārbaudes spēlē Komandu sporta spēļu hallē ar 60:82 piekāpās Lietuvas komandai "Jonava".
Rīdziniekiem Rihards Aleksandrovs guva 13 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, Ričardam Danielam Vanagam bija 11 punkti un piecas atlēkušās bumbas, Zairs Porters guva astoņus punktus un atdeva sešas rezultatīvas piespēles, kamēr Rostislavs Novickis iemeta astoņus punktus un izcīnīja četras bumbas zem groziem.
"VEF Rīga" pagājušajā sezonā triumfēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā un Latvijas Basketbola līgā, kā arī izcīnīja Latvijas kausu.