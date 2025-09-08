Tunisijas futbola izlase nodrošina vietu Pasaules kausa finālturnīrā
Tunisijas futbola izlase pirmdien Āfrikas zonas atlases mačā ar 1:0 (0:0) pārspēja Ekvatoriālo Gvineju un nodrošināja sev ceļazīmi uz 2026.gada Pasaules kausa finālturnīru.
Uzvaras vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā guva Mohameds ben Romdhane. Tunisija Pasaules kausam kvalificējusies septīto reizi un trešo reizi pēc kārtas.
Kvalifikācijas H apakšgrupā Tunisijai ir 22 punkti astoņās spēlēs, tuvākos sekotājus apsteidzot par desmit punktiem. Otrās vietas ieguvējas var pretendēt uz dalību nākamajā kārtā, kurā noskaidros vienu starpkontinentālo pārspēļu dalībnieci.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā. 2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Pašreizējā pasaules čempione ir Argentīna, kas finālā Katarā pēc 3:3 120 spēles minūtēs pēcspēles sitienos ar 4:2 pārspēja Franciju. Trešo vietu ieņēma Horvātija, kas ar 2:1 pieveica Maroku.