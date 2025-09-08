Par Latvijas čempioniem orientēšanas sporta vidējā distancē kļūst Sirmais un Grosberga
Daugavpilī noslēdzies Latvijas čempionāts orientēšanās sportā, kur medaļas tika izcīnītas vidējā distancē un stafetēs. Vīriešiem vidējā distancē par uzvarētāju kļuva Mārtiņš Sirmais, bet sieviešu konkurencē triumfēja Sandra Grosberga.
Vīriešiem vidējā distancē elites grupā par Latvijas čempionu kļuva pieredzējušais „Meridiāns OK/CPSS” pārstāvis Mārtiņš Sirmais, kurš distanci veica 31 minūtē un 46 sekundēs, Jēkabs Ločmelis („VSK Burkānciems & Co” finišēja pēc 32 minūtēm un 17 sekundēm, bet no viņa 12 sekundes atpalika Valters Reneslācis („Ogre OK/SC”).
Savu sesto Latvijas čempiones titulu vidējā distancē elites grupā sarūpēja Sandra Grosberga („Azimuts OK-Sm BJSS”), kura uzvarēja pārliecinoši, finišējot pēc 29 minūtēm. Sudraba medaļa Elzai Ķuzei no „Alnis OK-JNSC” (00:31:14), bet trešajā vietā „Briksnis SK” pārstāve Aija Skrastiņa, kura finišēja pēc 32 minūtēm un 5 sekundēm.
Nākamajā dienā medaļas tika sadalītas stafetēs. Vīriešiem elites (M21) grupā diezgan pārliecinoši uzvarēja „Kāpa OK/Ādažu BJSS-2” (Mārtiņš Dzenītis, Rūdolfs Graudiņš, Roberts Arnicāns), nepilnas trīs minūtes vēlāk finišēja „Ozons” ar Dāvi Dišleru, Colin Kolbe un Jāni Tamužu sastāvā, un tieši Tamuža fenomenālais veikums pēdējā etapā ļāva komandai pacelties no piektās uz otro vietu, cīņā par sudraba medaļām apsteidzot „Kāpa OK-1” (Ainārs Lupiķis, Matīss Saulīte, Uldis Upītis) par deviņām sekundēm.
Sievietēm stafešu spēcīgākajā W21 grupā otro gadu pēc kārtas nekādas cerības uz zeltu pretiniecēm neatstāja „Alnis OK-JNSC 1” meitenes Dārta Putne, Ilze Jumiķe un Elza Ķuze, tuvākās sekotājas apsteidzot par vairāk nekā desmit minūtēm. Otrajā vietā „Meridiāns OK/CPSS-1” (Kristīne Kokina, Rūta Dāboliņa, Leonarda Baltiņa), bet sīvā cīņā par trešo vietu „Kāpa OK-2” (Taiga Lazdāne, Una Undīne Dzērve, Ieva Rukšāne) apsteidza „Kāpa OK-1” komandu (Irita Puķīte, Laura Leiboma, Laura Vīķe).
Jau šo sestdien – 13. septembrī - orientēšanās sezona turpināsies ar Latvijas čempionātu maratonā jeb pagarinātajā distancē, kas notiks Kamparkalnā.