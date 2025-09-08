Pasaules čempioni Vācijas basketbola izlase skaļi kritizējusi Rīgas viesnīcu, kas atrodas pārāk tālu no Vecrīgas
Pasaules čempione Vācija turpinās apmesties Pārdaugavā esošajā viesnīcā, kur tās izteiktie trūkumi esot novērsti, noskaidrojis portāls Jauns.lv. Kopumā basketbolistiem viesnīcās pieejami dažādi papildus pakalpojumi.
Rīgā jau kopš 27. augusta notiek Eiropas čempionāts basketbolā. Turnīrā vairs palikušas vien astoņas komandas - Vācija, Slovēnija, Polija, Turcija, Lietuva, Grieķija, Somija un Gruzija.
Ņemot vērā, ka Rīgā nav pieejamas tik lielas augstākās kvalitātes (piecu zvaigžņu) viesnīcas, tad atbraukušās komandas izmitinātas četrās dažādās Rīgas viesnīcās. Latvijas basketbolisti dzīvoja “Pullman” viesnīcā vecpilsētā, kur apmetušās vēl dažas citas komandas. Zināms, ka “Pullman” dzīvoja serbi, kuriem turnīrs jau beidzies un viņi jau svētdien devās uz mājām.
Ne visas viesnīcas, kurās apmetušās komandas, ir publiski zināmas, taču tikai viena atrodas ārpus Vecrīgas. Vācijas medijs “Bild” savā publikācijā norādījis, ka pasaules čempione dzīvo pāri Vanšu tiltam esošajā “Radisson Park Inn Valdemāra”. Pēc atbraukšanas no Tamperes ne visi šīs komandas pārstāvji bijuši apmierināti ar dzīvošanas apstākļiem. Vācieši bijuši neapmierināti ar istabiņu izmēriem un tās atrašanās vietu - tā ir pārāk tālu no vecpilsētas. Ja spēlētāji vēlas doties uz pilsētas centru, tiem nepieciešams šķērsot Vanšu tiltu un viņi to līdz šim darijuši ar īres skrējriteņiem.
Vācijas medijs savā publikācijā norādījis, ka naktī pirms spēles pret Portugāli notikuši asfalta remontdarbi, kā arī bijušas sūdzības par ēdienu. Pēc tam, kad FIBA atsūtījusi divus ēdiena pārbaudītājus, trūkumi esot novērsti. Vācijas izlase jau piektdien, tas ir, 5. septembrī, lūgusi iespēju pārcelties uz kādu citu viesnīcu, taču tādā gadījumā tai būtu jāmaksā no savas kabatas. FIBA nodrošina visu komandu dzīvošanu “EuroBasket” mājvietā, bet pārcelšanās un 40 numuriņu īre pasaules čempionei varētu izmaksāt līdz pat 120 tūkstošiem eiro.
Kā noskaidroja Jauns.lv, tad Vācijas basketbolisti turpinās uzturēties “Radisson Park Inn Valdemāra” viesnīcā, apstiprināja izlases preses pārstāvis. Kā viņš atklāja, tad visi trūkumi esot novērsti. Jauns.lv vērsās arī pie citām izlasēm, tā, piemēram, no Slovēnijas basketbola izlases saņemot atbildi, ka tā ir pilnībā apmierināta ar dzīvošanas apstākļiem Rīgā. Bez Vācijas Pārdaugavā apmetušās arī Somijas un Lietuvas valstsvienības.
Jauns.lv arī zināms par atsevišķām ekstrām, kas pieejamas spēlētājiem viesnīcās. Katrā no tām ir frizieris jeb kā to populāri mēdz dēvēt bārberis. Spēlētājiem ir iespēja doties pie friziera un uzlabot savu izskatu. Ne visās, bet atsevišķās dzīvošanas vietās var būt pieejams arī barista jeb cilvēks, kurš var pagatavot lielisku kafiju. Atgriežoties pie tēmas par uzturu, tad katrā ēdienreizē ir jānodrošina noteikts svars dažāda veida gaļas - vistas, liellopu steika un citu. Jābūt svaigi spiestām sulām un ne tikai.
Tāpat spēlētājiem turpat uz vietas viesnīcā ir iespēja pavadīt brīvo laiku. Ir izveidotas atsevišķas istabas, kur basketbolisti var spēlēt dažādas video un galda spēles, vai arī sekot līdz “EuroBasket” maču gaitai. Savukārt komandu sapulcēm pieejamas konferenču telpas. Gadījumā, ja istabiņās kādam basketbolistam gulta ir par mazu, tad pieejams 60 centimetru pagarinājums, kas īpaši šim notikumam ražots Latvijā.
2025. gada Eiropas čempionāts ritēs līdz šīs nedēļas beigām. Līdz šim no ārzemju faniem visvairāk atbraukuši Igaunijas atbalstītāji, kuri iegādājās 32 tūkstošus biļešu. Lietuvas panākums pār Latviju astotdaļfinālā var likt domāt, ka tuvākajās dienās Rīgā var tikt redzēti daudz šīs izlases atbalstītāji. Tāpat uz Latviju var ierasties prāvāks pulks somu un grieķu.
