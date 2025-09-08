Filips Buncis karjeru turpinās Pētera Skudras vadītajā komandā
Latvijas izlases uzbrucējs Filips Buncis nākamsezon pārstāvēs Pētera Skudra trenēto Slovākijas hokeja ekstralīgas jaunpienācēju "Prešov", svētdien paziņoja komanda.
Pagājušajā sezonā 28 gadus vecais Buncis pārstāvēja Dānijas klubu Odenses "Bulldogs", palīdzot tam kļūt par Dānijas čempionvienību. Regulārajā čempionātā latviešu uzbrucējs 47 spēlēs sakrāja 38 (16+22) punktus, bet izslēgšanas spēlēs 17 mačos tika pie deviņiem (4+5) punktiem.
Šogad Buncis Latvijas izlases rindās debitēja pasaules čempionātā, četros mačos pie punktiem netiekot.
Karjeras laikā hokeja skolas "Rīga" audzēknis Buncis spēlējis arī Zviedrijas pēc spēka otrās līgas klubā "Vasterviks", slovāku vienībā "Nitra", Rīgas "Dinamo", vācu Krēfeldes "Pinguine", bet Ziemeļamerikā četras sezonas startējis ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā.
"Prešov" vienība aizvadītajā sezonā triumfēja Slovākijas pēc spēka otrajā līgā, nopelnot atgriešanos Slovākijas spēcīgākajā līgā.