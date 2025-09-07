Divkārtējās Eiropas čempiones Itālijas treneris Poceko iesniedz atlūgumu pēc astotdaļfināla zaudējuma Slovēnijai
Itālijas vīriešu basketbola izlases treneris Džanmarko Poceko svētdien Rīgā pēc zaudējuma Eiropas čempionāta finālturnīra astotdaļfinālā paziņoja par atkāpšanos no amata. Jau ziņots, ka Itālijas basketbolisti astotdaļfinālā ar 77:84 zaudēja Slovēnijai.
"Tā bija mana pēdējā spēle," pēc neveiksmes pret slovēņiem preses konferencē teica Poceko. "Man ir vienalga, ko kāds teiks par manu darbu vai mani. Var būt sliktākais treneris pasaule. Šodien esmu ļoti bēdīgs nevis tāpēc, ka zaudēju spēli, bet tāpēc, ka spēlētāji cieta."
Poceko vadīja Itālijas izlasi kopš 2022.gada, un viņa vadībā Itālijas valstsvienība 2022.gadā sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu un 2023.gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālu.
Itālijas izlase šogad Eiropas čempionātā apakšgrupu turnīrā ar 78:62 pārspēja Gruziju, ar 96:79 - Bosniju un Hercegovinu, ar 67:63 - Spāniju, ar 89:54 - Kipru, bet ar 66:75 piekāpās Grieķijai, C grupā ieņemot otro pozīciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.