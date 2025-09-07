Lietuva liek trūkties varenajai Nīderlandei, tomēr piekāpjas Pasaules kausa kvalifikācijā, bet Gruzija turpina graut pretiniekus arī futbolā
Lietuvas vīriešu basketbola izlase svētdien Kauņā piedzīvoja zaudējumu 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā. G grupas mačā lietuvieši savā laukumā ar 2:3 (2:2) zaudēja Nīderlandei.
Pēc spēlētām nepilnām 11 minūtēm nīderlandiešus vadībā izvirzīja Memfiss Depajs, bet vēl 22 minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Kvintents Timbers.
Aptuveni trīs minūtes pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem lietuviešiem izdevās samazināt deficītu, kad ar precīzu sitienu izcēlās Gvids Gineitis, bet pirmā puslaika izskaņā pēc viņa piespēles neizšķirtu panāca "Liepājas" aizsargs Edvins Girdvainis.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām 20 minūtēm Depajs ar gūtiem vārtiem no tuvas distances atjaunoja Nīderlandei vienu vārtu pārsvaru.
Vēl E grupas mačā Gruzija mājās ar 3:0 (2:0) pārliecinoši uzvarēja Bulgāriju. Mājinieku labā vārtus guva Hviča Kvarachelija, Nika Gagnidze un Georgs Mikautadze. Šī diena Gruzijas sportam ir īpaši izdevusies, jo Rīgā notiekošajā Eiropas čempionātā basketbolā gruzīni astotdaļfinālā šokēja vicečempioni Franciju.
Savukārt J grupā Ziemeļmaķedonija savā laukumā ar 5:0 (1:0) sagrāva Lihtenšteinu. Pirmajā puslaikā viesu vārtsargu pārspēja Elifs Elmass, bet otrajā puslaikā ar precīziem sitieniem izcēlās Eniss Bardi, Darko Čurnilovs, Lirims Kamils un Luka Stankovskis.
Svētdien tiks aizvadītas vēl piecas Pasaules kausa kvalifikācijas spēles.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.