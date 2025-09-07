Latvijas 3x3 basketbolistiem sudraba godalgas Eiropas kausā, atkal Lietuva izrādās pārāka
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase ar Nauri Miezi, Franci Lāci, Zigmāru Raimo un Rihardu Kuksiku sastāvā svētdien Kopenhāgenā Eiropas kausa izcīņā piedzīvoja zaudējumu finālā. Ar sesto numuru izsētie Latvijas basketbolisti finālā ar 17:21 zaudēja Lietuvai (4.), kas pirmo reizi triumfēja Eiropas kausā.
Jāpiebilst, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionātu beidza ar zaudējumu astotdaļfinālā Lietuvai. Latvija zaudēja ar 79:88 (18:28, 19:19, 17:19, 25:22), tādējādi 3x3 izlases vīru zaudējums nozīmēja otro Latvijaas basketbola neveiksmi pret mūsu dienvidu kaimiņiem divu dienu laikā.
Miezis Latvijas komandas labā guva deviņus punktus un tika iekļauts simboliskajā izlasē, pa trīs punktiem iekrāja Lācis un Raimo, bet vēl divus punktus guva Kuksiks.
Lietuvas vienībā ar astoņiem punktiem izcēlās Igns Vaitkus, kurš arī guva uzvaru nesošo punktu, kamēr pa sešiem un pieciem punktiem guva attiecīgi Aurēlijs Pukelis un Marijus Užupis.
Pamatlaikā atliekot nepilnām četrām minūtēm, Latvijas basketbolisti panāca 14:10, taču turpinājumā pēc tālmetiena un precīza soda metiena lietuvieši pārņēma vadību ar 16:15. Lietuvas basketbolisti palielināja pārsvaru līdz trīs punktiem, un mazāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām pievienoja vēl divus punktus (20:18).
Ar precīzu metienu no groza apakšas Miezis panāca 17:20, bet pēc minūtes pārtraukuma lietuvieši rezultatīvi noslēdza pirmo uzbrukumu un izcīnīja Eiropas čempiontitulu.
Dienas pirmajā spēlē - ceturtdaļfinālā - latvieši ar 20:14 uzveica turnīrā pirmo numuru saņēmušo Serbiju, bet pusfinālā ar 21:19 pārspēja Vāciju (7.).
Piektdien latvieši C grupā pirmajā spēlē ar 21:7 sagrāva Īriju (11.), bet otrajā mačā ar 14:20 zaudēja Parīzes olimpisko spēļu čempionei Nīderlandei, kas ir izsēta ar trešo numuru. Latvija grupā ieņēma otro vietu.
Dienu pirms Eiropas kausa izcīņas sākuma savainoto Kārli Lasmani Latvijas 3x3 basketbola izlases rindās nomainīja Kuksiks.
Latvijas izlase 2017.gadā ar uzvaru Eiropas čempionātā ievadīja panākumu sēriju, ko vainagoja olimpisko čempionu tituls 2021.gada spēlēs Tokijā. 2018. un 2022.gadā Eiropas kausā tika izcīnīta otrā vieta, visus trīs panākumus gūstot Miezim, Lasmanim, Agnim Čavaram un Edgaram Krūmiņam, bet 2023.gadā tika izcīnīta trešā vieta. Komandas sastāvā bija Lasmanis, Lācis, Raimo un Mārcis Osis.
Latvijas sieviešu izlase nekvalificējās Eiropas kausa izcīņas finālturnīram.