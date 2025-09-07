Latvijas basketbolisti tomēr iepriecina: 3x3 izlases vīri iekļūst Eiropas kausa finālā
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase ar Nauri Miezi, Franci Lāci, Zigmāru Raimo un Rihardu Kuksiku sastāvā svētdien Kopenhāgenā sasniedza Eiropas kausa izcīņas finālu. Ar sesto numuru izsētie Latvijas basketbolisti pusfināla mačā ar 21:19 pārspēja Vāciju (7.).
Miezis ar deviņiem gūtajiem punktiem un četrām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais, piecus punktus pievienoja Kuksiks un Lācis, kamēr divus punktus guva Raimo. Vācijas vienībā ar deviņiem punktiem izcēlās Leons Fertihs.
Mazāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām Miezis grozā raidīja tālmetienu, rezultātam kļūstot 20:15. Turpinājumā vācieši guva divus punktus pēc kārtas, bet pēc tam Miezis tika pie soda metiena, kuru netrāpīja, un vācieši panāca 19:20. Nākamajā uzbrukumā uzvaru nesošo punktu guva Miezis.
Otrā pusfinālā spēlēs Lietuva (4.) ar 21:15 pārspēja Itāliju (9.). Latvijas un Lietuvas komandu cīņa Eiropas kausa finālā šodien norisināsies plkst.20.25.
Dienas pirmajā spēlē - ceturtdaļfinālā - latvieši ar 20:14 uzveica turnīrā pirmo numuru saņēmušo Serbiju.
Piektdien latvieši C grupā pirmajā spēlē ar 21:7 sagrāva Īriju (11.), bet otrajā mačā ar 14:20 zaudēja Parīzes olimpisko spēļu čempionei Nīderlandei, kas ir izsēta ar trešo numuru. Latvija grupā ieņēma otro vietu.
Dienu pirms Eiropas kausa izcīņas sākuma savainoto Kārli Lasmani Latvijas 3x3 basketbola izlases rindās nomainīja Kuksiks.
Latvijas izlase 2017.gadā ar uzvaru Eiropas čempionātā ievadīja panākumu sēriju, ko vainagoja olimpisko čempionu tituls 2021.gada spēlēs Tokijā. 2018. un 2022.gadā Eiropas kausā tika izcīnīta otrā vieta, visus trīs panākumus gūstot Miezim, Lasmanim, Agnim Čavaram un Edgaram Krūmiņam, bet 2023.gadā tika izcīnīta trešā vieta. Komandas sastāvā bija Lasmanis, Lācis, Raimo un Mārcis Osis.
Latvijas sieviešu izlase nekvalificējās Eiropas kausa izcīņas finālturnīram.