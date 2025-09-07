Georgs Tjumins no uzvarētāja kopvērtējumā atpalika par 48 sekundēm.
Šodien 14:51
Tjumins izcīna trešo vietu Šveices junioru velobraucienā "Grand Prix Ruebliland"
Latvijas riteņbraucējs Georgs Tjumins Šveices triju dienu velobraucienā "Grand Prix Ruebliland" (UCI kat.2.1) kopvērtējumā izcīnījis trešo vietu.
Pēdējā posmā jaunie sportisti veica 110,5 kilometrus garu distanci, piecreiz pārvarot pirmās kategorijas kāpumu. Solo finišā uzvaru svinēja Tjumina komandas biedrs dānis Noā Andersens ("Grenke - Auto Eder"), kurš distanci beidza divās stundās 54 minūtēs un 27 sekundēs. Septiņas sekundes vēlāk finišēja sešu riteņbraucēju grupa, Tjuminam gūstot sesto vietu.
Kopvērtējumā uzvarēja vēl viens latvieša komandas biedrs vācietis Karls Hercogs, kurš par 13 sekundēm apsteidza Andersenu un par 48 sekundēm - Tjuminu.
Pirmoreiz sacensības notika 1977.gadā. Šajās sacensībās startējušas tādas riteņbraukšanas zvaigznes kā Tomass Pidkoks, Matjē van der Pūls, Madss Pēdersens, Jaspers Filipsens un citi.