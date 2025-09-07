Polijas basketbolisti nodrošina vietu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā
Polijas vīriešu basketbola izlase svētdien Rīgā notiekošajā Eiropas čempionāta ar 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11) pārspēja Bosniju un Hercegovinu un nodrošināja sev vietu ceturtdaļfinālā. Nākamajā cīņā poļiem būs jāstājas pretī Turcijas izlasei.
Poļiem rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Džordans Loids, bet 19 punktus guva, 11 bumbas zem groziem izcīnīja un divus metienus bloķēja Mateušs Ponitka. Ar deviņiem basketbolistiem spēlējušajā Polijas izlasē punktus guva tikai seši spēlētāji.
Bosniešiem Jusufs Nurkičs guva 20 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un bloķēja divus metienus. Džons Robersons guva 19 punktus, taču traumas dēļ nevarēja palīdzēt komandai noslēdzošajās minūtēs.
Poļi teju visu spēles pirmo pusstundu bija iedzinējos, bet ceturtajā ceturtdaļā pēc vadības pārņemšanas nostabilizējās vadībā un nodrošināja uzvaru.
Vēlāk plkst.15.15 tiksies Francija un Gruzija, plkst.18.30 Itālija spēlēs ar Slovēniju, bet noslēdzošajā mačā plkst.21.45 Grieķija cīnīsies ar Izraēlu.
Jau ziņots, ka sestdien Latvija ar 79:88 zaudēja Lietuvai, Vācija ar 85:58 pārspēja Portugāli, bet Turcija ar 85:79 uzvarēja Zviedriju, bet Somija ar 92:86 pārspēja favorīti Serbiju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.