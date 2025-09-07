Latvijas 3x3 izlase iekļūst Eiropas kausa pusfinālā. Noskaidrota arī Latvijas pretiniece
Latvijas 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā spēlē Nauris Miezis, Francis Lācis, Zigmārs Raimo un Rihards Kuksiks, Kopenhāgenā notiekošajā Eiropas kausa izcīņā ar 20:14 uzveica spēcīgo Serbiju un iekļuva maču pusfinālā.
Latvijas komanda sāka ar izrāvienu 4:0 pirmajās minūtēs, taču ātri iekrāja piezīmju normu. Tas gan nebija traucēklis nosargāt vadību un izcīnīt uzvaru. Miezis un Kuksiks guva pa septiņiem punktiem, Lācis - četrus, bet Raimo - divus, pievienodams 11 atlēkušās bumbas. Pusfinālā plkst.17.00 Latvijai pretī stāsies Vācija (7.), kas ar 21:13 uzvarēja Austriju (5.)
Piektdien latvieši C grupā pirmajā spēlē ar 21:7 sagrāva Īriju (11.), bet otrajā mačā ar 14:20 zaudēja Parīzes olimpisko spēļu čempionei Nīderlandei, kas ir izsēta ar trešo numuru. Latvija grupā ieņēma otro vietu.
Savukārt ar pirmo numuru izsētā Serbija A grupā ar 21:15 pārspēja Itāliju (9.) un ar 21:17 guva panākumu pār Šveici (8.), apakšgrupā ieņemot pirmo vietu. Dienu pirms Eiropas kausa izcīņas sākuma savainoto Kārli Lasmani Latvijas 3x3 basketbola izlases rindās nomainīja Kuksiks.
Latvijas izlase 2017.gadā ar uzvaru Eiropas čempionātā ievadīja panākumu sēriju, ko vainagoja olimpisko čempionu tituls 2021.gada spēlēs Tokijā. 2018. un 2022.gadā Eiropas kausā tika izcīnīta otrā vieta, visus trīs panākumus gūstot Miezim, Lasmanim, Agnim Čavaram un Edgaram Krūmiņam, bet 2023.gadā tika izcīnīta trešā vieta. Komandas sastāvā bija Lasmanis, Lācis, Raimo un Mārcis Osis. Latvijas sieviešu izlase nekvalificējās Eiropas kausa izcīņas finālturnīram.