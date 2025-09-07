Latvijas riteņbraucējs Māris Bogdanovičs Ķīnas velobraucienā ierindojās 93. vietā.
Šodien 11:53
Bogdanovičs Šanhajas velobraucienu noslēdz 93. vietā
Latvijas riteņbraucējs Māris Bogdanovičs svētdien Ķīnā notikušo daudzdienu velobraucienu "Tour of Shanghai" (UCI kat.2.2 Pro) noslēdza kopvērtējuma 93. vietā.
Pēdējā posmā riteņbraucēji mēroja 88 kilometrus pa līdzenumu, līdz ar to uzvarētājs arī šoreiz tika noskaidrots lielās grupas finiša spurtā. Uzvaru svinēja dānis Aleksnadrs Salbi ("Li Ning Star"), lielajai grupai finišējot vienā stundā 47 minūtēs un 17 sekundēs. Sprinteris Bogdanovičs ("FNIX - SCOM - Hengxiang") zaudēja 25 sekundes un bija 103.vietā.
Kopvērtējumā uzvarēja serbs Dušans Rajovičs ("Solution Tech - Vini Fantini"), kuram sešas sekundes zaudēja ekvadorietis Kristians Davids Pita ("Huansheng - Vonoa - Taishan"). Bogdanovičs atpalika 49 sekundes un bija 93.vietā.