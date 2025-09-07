Sabaļenka otro gadu pēc kārtas triumfē ASV atklātajā čempionātā
Pasaules pirmā rakete sieviešu tenisā, baltkrieviete Arina Sabaļenka, sestdien notikušajā ASV atklātajā čempionātā ar 6-3, 7-6 (7:3) pārspēja ASV tenisisti Amandu Aņisimovu un kļuva par divkārtēju sacensību čempioni.
Sabaļenkai tagad ir četri "Grand Slam" tituli cietā seguma kortos, pārējos divus iegūstot 2023. un 2024.gadā Austrālijā. Šogad viņa zaudēja pirmo divu "Grand Slam" turnīru finālos, bet Vimbldonā apstājās pusfinālā. Līdz šim pēdējā, kura sieviešu "Grand Slam" turnīros zaudēja trīs finālos pēc kārtas, ir beļģiete Žistīne Enina, kurai šāda neveiksmju sērija bija 2006.gadā.
"Pēc Austrālijas atklātā čempionāta secināju, ka pareizākais būtu aizmirst zaudējumu un doties tālāk, bet tas notika arī "French Open". Apjautu, ka vajadzētu atskatīties uz šiem fināliem un mācīties no tiem, jo nevēlējos, lai tas atkārtojas," teica Sabaļenka. Tagad divu zaudējumu sērija "Grand Slam" finālos ir Aņisimovai, kura Vimbldonas titulmačā zaudēja polietei Igai Švjontekai, neuzvarot nevienu geimu.