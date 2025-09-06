Portugāles futbolisti ar graujošu uzvaru Erevānā sāk Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru
Portugāles vīriešu futbola izlase sestdien Erevānā svinēja graujošu uzvaru 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē.
Portugāles futbolisti ar 5:0 (3:0) uzvarēja Armēniju.
Pa diviem vārtiem guva Krištianu Ronaldu un Žuāns Fēlikss, bet vēl vienus vārtus guva Žuāns Kanselu, kura kontā arī rezultatīva piespēle Fēliksam pirmo vārtu guvumā.
Ronaldu 222 spēlēs Portugāles izlasē ir guvis 140 vārtus, kas ir pasaules rekords.
Erevānā notika pirmā grupas spēle, bet vēl četru komandu grupā ir Īrija un Ungārija, kuru cīņā sestdien Dublinā tika fiksēts neizšķirts - 2:2, mājiniekiem atspēlējot divu vārtu deficītu.
Barnabāšs Varga otrajā minūtē un Rolands Šallai 15.minūtē izvirzīja Ungāriju vadībā ar 2:1.
49.minūtē Evans Fērgusons vienus vārtus atguva, bet 52.minūtē Šallai nopelnīja sarkano kartīti, atstājot viesus mazākumā.
Mača kompensācijas laika trešajā minūtē rezultātu izlīdzināja Adams Aida - 2:2.
H grupas cīņā Lincā Austrija ar 1:0 (0:0) uzvarēja Kipru.
54.minūtē Marsels Zabicers ar 11 metru soda sitienu izvirzīja mājiniekus vadībā, bet 78.minūtē spēle neatbilstošas laukuma kvalitātes dēļ tika pārtraukta.
Otrā šīs grupas mačā Serravallē Sanmarīno ar 0:6 (0:1) piekāpās Bosnijai un Hercegovinai.
Jau 16.minūtē sarkano kartīti nopelnīja mājinieku pussargs Alesandro Golinuči.
Bosniešiem divus vārtu guva Edins Džeko, pa vieniem - Benjamins Tahirovičs, Sameds Baždars, Kerims Alajbegovičs un Nihads Mujakičs.
H apakšgrupā Bosnijai un Hercegovinai četrās spēlēs ir 12 punkti, trīs spēlēs deviņi punkti ir Austrijai, četros mačos seši punkti - Rumānijai un trīs - Kiprai, bet zaudējumi piecos dueļos ir Sanmarīno.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase K grupas mačā sestdien Rīgā ar 0:1 zaudēja Serbijas valstsvienībai.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.