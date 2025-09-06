Somijas basketbolisti sensacionāli pārspēj favorīti Serbiju un sasniedz Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu
Somijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā pārspēja vienu no turnīra favorītēm Serbiju un iekļuva Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā.
Astotdaļfinālā Somija uzvarēja ar 92:86 (28:24, 16:24, 24:18, 24:20).
Somijas izlase ļoti labi uzsāka spēli. Kaut arī pirmo punktu mačā ar soda metienu guva Nikola Jovičs, somi pēc diviem Mikaela Jantunena tālmetieniem panāca 11:1, bet lielāko pārsvaru sasniedza pēc Miro Litla trīspunktu metiena - 16:5.
Pēc 6:0 izrāviena Serbija atguva vadību otrās ceturtdaļas sākumā, pēc Nikolas Jokiča divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 30:28.
Pēc līdzīgas cīņas lielāko daļu otrās ceturtdaļas puslaika beigās serbi guva astoņus punktus pēc kārtas, pēc Jokiča divpunktu metiena panākot pārsvaru ar 48:42 un esot vadībā līdz 24.minūtē, kad Jantunens ar divpunktu metienu izvirzīja vadībā Somiju - 53:52.
Somi tika līdz piecu punktu pārsvaram (62:57), taču atrauties neizdevās.
Līdzīga spēle turpinājās līdz mača beigām. Pēc 82:81 somiem Eliass Valtonens guva divus punktus un iemeta trīspunktnieku, panākot pārsvaru ar 87:81.
Serbi atspēlēties nepaspēja.
Ceturtdaļfinālā Somija spēlēs ar Franciju vai Gruziju.
Jau ziņots, ka Latvija sestdien ar 79:88 zaudēja Lietuvai, Vācija ar 85:58 pārspēja Portugāli, bet Turcija ar 85:79 uzvarēja Zviedriju.
Pārējās astotdaļfināla spēles notiks svētdien, kad tiksies Polija ar Bosniju un Hercegovinu, Francija ar Gruziju, Itālija ar Slovēniju, bet Grieķija ar Izraēlu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.