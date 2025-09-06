Latvijas basketbolisti Eiropas čempionāta astotdaļfinālā pēc pirmā puslaika ar 37:47 zaudē Lietuvai
Latvijas vīriešu basketbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionāta astotdaļfinālā pēc pirmā puslaika ar 37:47 zaudē Lietuvai.
Latvijas un Lietuvas izlašu mačs "Xiaomi arēnā" tiešraidē tiek pārraidīts televīzijas kanālā TV3.
Spēli ar 7:0 izrāvienu sāka Lietuva, no groza apakšas grozu gūstot Ažulam Tubelim, trīspunktu metienu realizējot Arnam Veličkam un pēc atlēkušās bumbas izcīnīšanas bumbu grozā raidot Tubelim.
Porziņģis pirmos punktus Latvijai guva ar tālmetienu, bet uz Vēl vienu precīzu trīspunktu metienu ar to pašu atbildēja Rihards Lomažs - 10:6 Lietuvas izlases labā.
Pēc Artūra Kuruca tīša pārkāpuma vienu no diviem soda metieniem realizēja Gītis Radzevičs, bet pēc piecām sekundēm savu trešo tālmetienu trijos mēģinājumos realizēja Velička - 14:6 Lietuvas labā.
Lielāko pārsvaru pirmajā ceturtdaļā lietuvieši panāca 53 sekundes pirms ceturtdaļas beigām, Jonam Valančūnam ar divpunktu metienu fiksējot ceturtdaļas rezultātu - 28:18 Lietuvas labā.
Otro ceturtdaļu ar 8:0 izrāvienu sāka mājinieki, pa diviem groziem gūstot Lomažam un Rolandam Šmitam, tomēr izlīdzināt rezultātu neizdevās.
Lietuvieši atbildēja ar 9:0 izrāvienu, pēc Deivida Sirvīža divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 47:35.
Pēdējos divus punktus puslaikā, raidot bumbu grozā no augšas, guva Porziņģis - 37:47.
Šī mača uzvarētāja savu pretinieci ceturtdaļfinālā, kas notiks otrdien, uzzinās svētdien Grieķijas un Izraēlas spēlē.
Citās astotdaļfināla spēlēs sestdien Rīgā Turcija ar 85:79 pārspēja Zviedriju, bet Vācija ar 85:58 - Portugāli.
Dienas pēdējā spēlē plkst.21.45 tiksies Serbija un Somija. Visas spēles tiešraidē tiek translētas "Go3 Sport" kanālos.
Latvijas basketbolisti turnīru Rīgā sāka ar zaudējumu Turcijai (73:93), ar 72:70 pārspēja Igauniju, ar 80:84 piedzīvoja zaudējumu mačā ar Serbiju, ar 78:62 pieveica Portugāli un ar 109:75 - Čehiju, A grupā ieņemot trešo vietu.
Lietuvieši Somijas pilsētā Tamperē ar 94:70 pieveica Lielbritāniju, ar 94:67 - Melnkalni, ar 88:107 piekāpās Vācijai, ar 81:78 pieveica Somiju un ar 74:71 - Zviedriju, B grupā ieņemot otro vietu.
Spēlē ar Serbiju Latvijas izlasē pēdas savainojumu guva uzbrucējs Andrejs Gražulis, kuram finālturnīrs ir beidzies. Spēlē ar Čehiju nepiedalījās arī mačā ar Portugāli savainojumu guvušais aizsargs Kristers Zoriks, bet ar spēlē pret Portugāli gūto savainojumu cīnās arī Artūrs Žagars.
Lietuvieši ir palikuši bez viena no līderiem - savainotā Roka Jokubaiša, ar Zviedriju nespēlēja arī Tads Sedekerskis un Mareks Blaževičs, bet pēdējā grupas mačā potītes traumu guva arī Lietuvas izlases starta piecinieka aizsargs Marģirs Normants.
Pārējās astotdaļfināla spēles notiks svētdien, kad tiksies Polija ar Bosniju un Hercegovinu, Francija ar Gruziju, Itālija ar Slovēniju, bet Grieķija ar Izraēlu.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
Latvijas un citu izlašu gaitas Rīgā klātienē atspoguļos arī nacionālās informācijas aģentūras LETA reportieri un fotogrāfi. Basketbola finālturnīram veltītajā LETA sadaļā (https://www.leta.lv/themes/eurobasket_2025/) un "X" profilā "@LETAsportsEXTRA" pieejama jaunākā informācija ne tikai par Latvijas izlases gaitām un panākumiem, bet arī citu komandu rezultātiem un čempionāta aktualitātēm.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Lietuvas izlases sastāvs:
Arns Velička (Braunšveigas "Lowen", Vācija), Ažuls Tubelis, Gītis Radzevičs, Igns Sargjūns, Marģirs Normants (visi - Viļņas "Rytas"), Deivids Sirvīdis, Laurīns Birutis (abi - Kauņas "Žalgiris"), Jons Valančūns (Denveras "Nuggets", NBA), Roks Ģedraitis (Belgradas "Crvena zvezda", Serbija), Roks Jokubaitis (Telavivas "Maccabi", Izraēla), Tads Sedekerskis (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Blaževičs (Bursas "Tofas", Turcija).