"Prizmas" hokejistiem pārliecinoša uzvara OHL spēlē
"Prizmas" hokejisti sestdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) mačā tika pie pārliecinoša panākuma.
"Prizma" savā laukumā ar 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) pārspēja "Rīgas Hokeja skolu".
Pirmajā trešdaļā nedaudz vairāk kā divu minūšu laikā viesu vārtos ripu raidīja Ričards Stāmurs un Toms Bārens, bet otrajā periodā precīzi metieni padevās Emīlam Ločmelim un Emīlam Ezītim, rezultātam kļūstot 4:0 "Prizmas" labā.
Trešajā trešdaļā starp mājiniekiem vēl vārtus guva Rihards Purgailis, Edijs Brahmanis un Roberts Jekimovs, un laukuma saimnieki savā sezonas pirmajā cīņā tika pie graujošas uzvaras.
Sestdien vēl plkst."Liepājas hokeja komanda" savā laukumā uzņems Lietuvas vienību Elektrēnu "Energija".
Latviju turnīrā pārstāv "Mogo"/RSU, Jelgavas "Zemgale"/LBTU, "Rīgas Hokeja skola", "Prizma" un "Liepājas hokeja komanda", Lietuvu pārstāv Elektrēnu "Energija" un Viļņas "Hockey Punks", Igauniju - Tallinas "Panter", bet Ukrainu - Kijivas "Capitals".
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempioniem.
35. OHL čempionātā komandas aizvadīs piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvadīs 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008.gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Visas spēles tiešraidē ir vērojamas tīmekļa vietnē "Sportacentrs.com" un televīzijas kanālā TV4.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.