Riteņbraucējs Māris Bogdanovičs.
Citi sporta veidi
Šodien 13:17
Bogdanovičs finišē 75. vietā “Tour of Shanghai” otrajā posmā
Latvijas riteņbraucējs Māris Bogdanovičs sestdien Ķīnā daudzdienu velobrauciena "Tour of Shanghai" (UCI kat.2.2 Pro) otrajā posmā finišēja 75.vietā.
Šajā posmā tika veikti 94,8 kilometri pa līdzenumu, līdz ar to uzvarētājs tika noskaidrots lielās grupas finiša spurtā.
Tajā ātrākais bija serbs Dušans Rajovičs ("Solution Tech - Vini Fantini"), kurš kopā ar pārējiem sāncenšiem finišēja vienā stundā 55 minūtēs un 41 sekundē. Sprinteris Bogdanovičs ("FNIX - SCOM - Hengxiang") zaudēja desmit sekundes.
Kopvērtējumā līderis ir ekvadorietis Kristians Davids Pita ("Huansheng - Vonoa - Taishan"), kurš par vienu sekundi apsteidz Rajoviču. Bogdanovičs zaudē 28 sekundes un ir 77.vietā.
Šanhajas tūrē paredzēti trīs posmi un tā noslēgsies svētdien.