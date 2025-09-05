Latvijas 3x3 basketbolisti sasniedz Eiropas kausa ceturtdaļfinālu
Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase ar Nauri Miezi, Franci Lāci, Zigmāru Raimo un Rihardu Kuksiku sastāvā piektdien Kopenhāgenā otrajā Eiropas kausa izcīņas spēlē cieta zaudējumu mačā ar Nīderlandi, taču iekļuva ceturtdaļfinālā, kur svētdien tiksies ar galveno favorīti Serbiju.
C grupas mačā ar sesto numuru izsētie latvieši ar 14:20 zaudēja Parīzes olimpisko spēļu čempionei Nīderlandei, kas ir izsēta ar trešo numuru.
Kuksiks guva divus punktus, bet pārējie trīs latvieši - pa četriem. Zem groza Raimo bija septiņas atlēkušās bumbas, bet Kuksikam un Lācim - pa piecām.
Pirmais punkts spēlē tika gūts vien pēc spēlētas pusotras minūtes, ar pustālo metienu Nīderlandi vadībā izvirzot Braienam Albertam. Mača vidū Jans Drīsens ar tālmetienu panāca Nīderlandei trīs punktu pārsvaru - 8:5, taču latvieši divus punktus atguva.
Pirmajā grupas spēlē Latvijas kvartets ar 21:7 sagrāva Īriju (11.). Tā kā Nīderlande ar 21:13 uzvarēja Īriju, nīderlandieši uzvarēja grupā, bet otro vietu ieņēma Latvijas izlase, abām iekļūstot ceturtdaļfinālā.
Ceturtdaļfinālā Latvija svētdien spēlēs ar galveno favorīti Serbiju, bet Nīderlande - ar Itāliju (9.). Mačus tiešraidē var vērot "YouTube" kanālā "FIBA3x3".
Jau ziņots, ka spēles piektdien lietus dēļ tika aizvadītas ar novēlošanos. Sestdien notiks turnīri B grupā (Francija, Ungārija, Vācija) un D grupā (Austrija, Dānija, Lietuva). Dienu pirms Eiropas kausa izcīņas sākuma savainoto Kārli Lasmani Latvijas 3x3 basketbola izlases rindās nomainīja Kuksiks.
Latvijas izlase 2017.gadā ar uzvaru Eiropas čempionātā ievadīja panākumu sēriju, ko vainagoja olimpisko čempionu tituls 2021.gada spēlēs Tokijā. 2018. un 2022.gadā Eiropas kausā tika izcīnīta otrā vieta, visus trīs panākumus gūstot Miezim, Lasmanim, Agnim Čavaram un Edgaram Krūmiņam, bet 2023.gadā tika izcīnīta trešā vieta. Komandas sastāvā bija Lasmanis, Lācis, Raimo un Mārcis Osis.
Latvijas sieviešu izlase nekvalificējās Eiropas kausa izcīņas finālturnīram.