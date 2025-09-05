Itālijas "Grand Prix" treniņi: Hamiltons un Noriss sasniedz labākos rezultātus
"Ferrari" pilots Luiss Hamiltons un "McLaren" braucējs Lando Noriss piektdien Moncā sasniedza labākos rezultātus pirmajos divos Pirmās formulas (F-1) čempionāta Itālijas "Grand Prix" posma treniņos.
Hamiltons pirmajā treniņu sesijā savu labāko apli veica minūtē un 20,117 sekundēs, komandas biedru Šarlu Leklēru apsteidzot par 0,169 sekundēm. Trešo labāko rezultātu sasniedza Karloss Sainss ("Williams"), Hamiltonam zaudējot 0,533 sekundes.
Ceturto rezultātu sasniedza pasaules čempions nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull"), kurš labākajam rezultātam zaudēja 0,575 sekundes. Piektais finišēja Kimi Antonelli no "Mercedes" (+0,823), sestais - Noriss (+0,904), bet viņa komandas biedru Oskaru Piastri aizstājušais Aleksanders Dans ieņēma 16.vietu (+1,489).
Otrajos treniņbraucienos ātrākais bija Noriss, apli veicot minūtē un 19,878 sekundēs. 0,083 sekundes viņam zaudēja Leklērs, bet 0,096 sekundes - Sainss. Ceturto ātrāko laiku sasniedza Piastri (+0,181), piekto - Hamiltons (+0,192) un sesto - Verstapens (+0,199).
Labāko desmitniekā ierindojās arī Aleksanders Albon ("Williams", +0,301), Niko Hilkenbergs ("Sauber", +0,363), Juki Cunoda ("Red Bull", +0,391) un Džordžs Rasels ("Mercedes", +0,398).
Jau ziņots, ka Hamiltonam šajā posmā ir piemērots piecu starta vietu sods par pārkāpumu dzelteno karogu zonā vēl pirms Nīderlandes "Grand Prix" starta. Sestdien piloti aizvadīs trešos treniņbraucienus un kvalifikāciju, bet Itālijas "Grand Prix" notiks svētdien.
Pēc 15 posmiem kopvērtējuma līderis ar 309 punktiem ir Piastri, Noriss ir sakrājis 275, Verstapens - 205, Rasels - 184 punktus, bet Leklērs - 151 punktu. Hamiltons ar 109 punktiem ieņem sesto vietu.
Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 584 punktiem ieņem "McLaren", 260 punkti ir "Ferrari", 248 punkti - "Mercedes" un 214 punkti - "Red Bull".
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi. Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".