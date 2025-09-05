Hamiltonam liela spriedze pirms mājas posma, kurā piespriests piecu starta vietu sods
Lūiss Hamiltons gatavojas savām pirmajām Itālijas GP sacensībām kā “Ferrari” pilots, un spiediens pirms Moncas posma ir īpaši jūtams. Lai arī septiņkārtējais pasaules čempions piecas reizes triumfējis šajā trasē, pēdējo reizi uz pjedestāla viņš te kāpa 2019. gadā.
Svarīgāk par to – “Ferrari” šosezon vēl nav guvusi nevienu “Grand Prix” uzvaru, bet Hamiltons regulāri atpaliek no komandas biedra Šarla Leklēra. Tifosi sākotnējo sajūsmu par britu nomainījusi piesardzīga skepses pieskaņa, un 40 gadus vecais Hamiltons zina, ka mājas posmā būs jāparāda, ka viņš vēl spēj cīnīties par augstām vietām, pat neraugoties uz piecu starta vietu sodu.
“Protams, uz mums kā komandu gulstas milzīgs spiediens,” atzina Hamiltons. “Vēl vairāk uz mani, jo sezona nav bijusi veiksmīga. Centīsimies smelties enerģiju no faniem.
Viņa pirmais starts Itālijā “Ferrari” sastāvā gan bija jau Imolā, kur Hamiltons finišēja ceturtais, taču Leklērs brīdina, ka Moncas gaisotne būs pavisam citāda. “Es esmu pārliecināts, ka viņš būs pārsteigts par to, cik īpašs ir šis posms,” sacīja otrs “Ferrari” braucējs. “Manā gadījumā uzreiz pēc ierašanās no “Sauber” uzvara Moncā ar “Ferrari” bija neprātīga pieredze. Katram pilotam pirmā reize šeit ir unikāla, un tā enerģija, kas nāk no tribīnēm, ir grūti aprakstāma.”
Leklērs gan nesteidzas ar prognozēm – atkārtot viņa skaļās uzvaras 2019. un 2024. gadā varētu būt grūti, ņemot vērā “McLaren” dominanci šajā sezonā. “Ceru, ka kāds no mums tomēr izcīnīs uzvaru. Tas būtu ļoti īpaši,” viņš piebilda. “Neesam favorīti, bet Moncā vienmēr var notikt kas negaidīts.”
Hamiltonam uz šo posmu piemērots starta vietu sods par pārkāpumu dzelteno karogu zonā vēl pirms Holandes GP starta. Posms Zanvortas trasē viņam beidzās ar avarēšanu.