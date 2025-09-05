Fīniksas "Mercury" bez Kitijas Laksas līdzdalības izcīna jau sesto uzvaru pēc kārtas
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien palika uz rezervistu soliņa Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) mačā, viņas pārstāvētajai Fīniksas "Mercury" komandai izcīnot uzvaru.
"Mercury" izbraukumā ar rezultātu 75:69 (22:16, 22:20, 17:19, 14:14) pārspēja Vašingtonas "Mystics", tiekot pie sestās uzvaras pēc kārtas.
Uzvarētāju rindās rezultatīvākā ar 18 punktiem bija Kalea Kopere, bet pa 12 punktiem guva Sami Vitkomba un Alīša Tomasa, kuras rēķinā arī 11 izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles. Mājiniecēm 18+15 sakrāja Kiki Iriafena, bet 15+10 pievienoja Šakira Ostina.
Fīniksas vienība, kas jau nodrošinājusi dalību "play off", ar 27 uzvarām 41 spēlē kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā. "Mystics" ar bilanci 16-26 ieņem desmito vietu un izslēgšanas spēlēs nepiedalīsies.
WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.