Slovākija negaidīti pārliecinoši pieveic Vāciju futbola Pasaules kausa kvalifikācijā
Slovākijas vīriešu futbola izlase ceturtdien 2026.gada Pasaules kausa kvalifikācijā izcīnīja uzvaru pār Vācijas vienību. A grupas pirmās kārtas mačā Slovākija savā laukumā ar 2:0 (1:0) apspēlēja Vāciju.
Slovākus pirmā puslaika beigās vadībā izvirzīja Davids Hancko, bet otrā puslaika ievadā pēc spēlētām desmit minūtēm pārsvaru dubultoja Davids Strelecs.
Citā A grupas spēlē Ziemeļīrija viesos ar 3:1 (1:1) uzvarēja Luksemburgu, kas otrajā puslaikā pēc spēlētas 21 minūtes palika mazākumā pēc tam, kad otro dzelteno kartīti nopelnīja aizsargs Seids Koracs.
Vēl E grupā Spānija izbraukumā ar 3:0 (3:0) pārliecinoši apspēlēja Bulgāriju. Spāņi visus trīs vārtus guva pirmajā puslaikā, mājinieku vārtos bumbu raidot Mikelam Ojarzabalam, Markam Markam Kukurellam un Mikelam Merino.
Otrā E grupas spēlē Turcija izbraukumā ar 3:2 (2:0) pārspēja Gruziju. Otrajā puslaikā abu komandu spēlētāji nopelnīja sarkanās kartītes, taču turki spēja nosargāt panākumu.
G grupā Nīderlande mājās ar 1:1 (1:0) spēlēja neizšķirti ar Poliju, bet otrā G grupas cīņā Lietuva savā laukumā ar 1:1 (0:0) spēlēja neizšķirti ar Maltu.
G grupas līdere ar septiņiem punktiem trīs mačos ir Nīderlande, Polija un Somija iekrājušas tikpat punktus četrās spēlēs, Lietuvai četrās cīņās ir trīs punkti, bet Malta piecos mačos tikusi pie diviem punktiem.
Tikmēr J grupā Beļģija izbraukumā ar 6:0 (1:0) sagrāva Lihtenšteinu, un Velsa viesos ar 1:0 (1:0) bija pārāka pār Kazahstānu.
J grupā Velsa ar desmit punktiem piecās spēlēs atrodas pirmajā vietā, Ziemeļmaķedonija ar astoņiem punktiem četros mačos ir otrā, Beļģija trīs cīņās tikusi pie septiņiem punktiem, kamēr Kazahstāna un Lihtenšteina četrās spēlēs ir izcīnījušas attiecīgi trīs un nulle punktus.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025.gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā. Šajā finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Pašreizējā pasaules čempione ir Argentīna, kas finālā Katarā pēc 3:3 120 spēles minūtēs pēcspēles sitienos ar 4:2 pārspēja Franciju. Trešo vietu ieņēma Horvātija, kas ar 2:1 pieveica Maroku.