Eiropas čempione Spānija zaudē Grieķijai un ar kaunu brauc mājās, bet Gruzija - uz Rīgu astotdaļfinālā
Spānijas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Limasolā Eiropas čempionāta finālturnīra pēdējā apakšgrupas spēlē piedzīvoja zaudējumu un neiekļuva astotdaļfinālā. C grupas mačā 2022.gada Eiropas čempionāta uzvarētāja Spānija ar 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22) zaudēja Grieķijai. Spāņi varēja iekļūt astotdaļfinālā tikai uzvaras gadījumā.
Eiropas čempionāta basketbolā astotdaļfināla pāri. Spēles sestdien un svētdien Rīgas arēnā. pic.twitter.com/I5ym77QmO3— LETA Eiropas basketbola čempionātā Rīgā (@LETAsportsEXTRA) September 4, 2025
Starp uzvarētājiem Jannis Adetokunbo izcēlās ar 25 punktiem, 14 atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr vēl 22 punktus pievienoja Tailers Dorsijs.
Spāniju no zaudējuma neglāba Haime Pradilja, kurš guva 14 punktus, bet 13 punktus iekrāja Mario Saints-Superī.
Līdz pat ceturtās ceturtdaļas ievadam vadībā bija grieķi, taču turpinājumā pie minimālas vadības tika Spānijas basketbolisti. Divas minūtes līdz pamatlaika beigām ar precīzu metienu no groza apakšas Adetokunbo atjaunoja Grieķijai +2, bet nepilnu minūti vēlāk vēl divus punktus pievienoja Kosts Sluks.
Turpinājumā trīs soda metienus aizmeta garām Huančo Ernangomess, Grieķijai saglabājot četru punktu pārsvaru. Spāņi tika pie diviem soda metieniem, no kuriem grozā krita tikai viens, un atlikušajās nepilnās desmit sekundēs Grieķija nosargāja panākumu.
Dienas pirmajā mačā Bosnija un Hercegovina ar 84:76 pieveica Gruziju, nodrošinot vietu astotdaļfinālā, bet otrajā spēlē Itālija ar 89:54 apspēlēja Kipru, sagādājot mājiniecei piekto zaudējumu.
C grupā Grieķija un Itālija piecās spēlēs tika pie četrām uzvarām, Bosnija un Hercegovina izcīnīja trīs panākumus, pa divām uzvarām bija Gruzijai un Spānijai, bet piecus zaudējumus piedzīvoja Kipra.
Savukārt Katovicē D apakšgrupas noslēdzošajā spēlē Beļģija ar 70:69 (16:17, 23:16, 19:25, 12:11_ uzvarēja Poliju, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā.
Beļģijas izlasē rezultatīvākais ar 19 gūtiem punktiem bija Emanuels Lekomte, un Hans Vanvijns iekrāja desmit punktus un septiņas atlēkušās bumbas.
Polijas komandas labā 16 punktus guva Mateušs Ponitka, kurš arī tika pie deviņām bumbām zem groziem un piecām rezultatīvām piespēlēm, kamēr pa 12 punktiem guva Dominiks Olejničaks un Mihals Sokolovskis.
Dienas pirmajā spēlē šajā grupā Francija ar 114:74 pārliecinoši apspēlēja Islandi, bet otrajā cīņā Slovēnija ar 106:96 uzvarēja Izraēlu.
D grupā četri panākumi piecās spēlēs ir Francijai, pa trim uzvarām piecos mačos ir Polijai, Izraēlai un Slovēnijai, Beļģijai ir divi panākumi, bet Islande piedzīvojusi piecus zaudējumus.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.