Rūdolfs Balcers turpina plosīties, atkal rezultatīvs čempiones Cīrihes "Lions" uzvarētajā IIHF Čempionu līgas spēlē
Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers ceturtdien Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas trešajā mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, palīdzot viņa pārstāvētajai Cīrihes "Lions" tikt pie panākuma. "Lions" viesos ar 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) pārspēja Georga Golovkova pārstāvēto Dānijas klubu Odenses "Bulldogs".
Balcers tika pie rezultatīvas piespēles Cīrihes komandas otrajos vārtos, kā arī trešās trešdaļas izskaņā raidīja ripu tukšos vārtos, panākot 4:2. Latvijas hokejists spēlēja 15 minūtes un septiņas sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu. Balcers guva vārtus arī iepriekšējā ar 4:0 uzvarētajā spēlē pret Polijas vienību Tihu GKS.
Mājinieku rindās Golovkovs uz ledus bija 18 minūtes un 19 sekundes un statistikā izcēlās ar vienu metienu pa vārtiem, vienu bloķētu metienu, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Citā mačā Mārtiņš Dzierkals un Prāgas "Sparta" savā laukumā ar 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Zviedrijas vienību "Lulea".
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015.gada sezonā.