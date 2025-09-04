Eiropas kausa priekšvakarā savainojumu guvis Kārlis Pauls Lasmanis; viņu aizstās Kuksiks
Savainoto Kārli Lasmani Latvijas 3x3 basketbola izlasē Eiropas kausa izcīņā (EK) ir aizstājis Rihards Kuksiks, ceturtdien paziņoja Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Piektdien Kopenhāgenā sāksies Eiropas kausa izcīņas finālturnīrs 3×3 basketbolā. LBS ziņo, ka Latviju pārstāvēs Nauris Miezis, Francis Lācis, Zigmārs Raimo un Rihards Kuksiks, kurš pēdējā brīdī ir nomainījis savainoto Lasmani.
C grupas turnīrā Latvijas komanda piektdien, plkst.11.30, spēlēs ar Īrijas vienību un plkst.19 - ar olimpisko čempioni Nīderlandi. Divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur svētdien spēlēs ar A grupas vienībām (Serbija, Itālija, Šveice). Sestdien notiks turnīri B grupā (Francija, Ungārija, Vācija) un D grupā (Austrija, Dānija, Lietuva).
Latvijas izlase 2017.gadā ar uzvaru Eiropas čempionātā ievadīja panākumu sēriju, ko vainagoja olimpisko čempionu tituls 2021.gada spēlēs Tokijā. 2018. un 2022. gadā Eiropas kausā tika izcīnīta otrā vieta, visus trīs panākumus gūstot Miezim, Lasmanim, Agnim Čavaram un Edgaram Krūmiņam, bet 2023.gadā tika izcīnīta trešā vieta. Komandas sastāvā bija Lasmanis, Lācis, Raimo un Mārcis Osis.
Latvijas sieviešu izlase nekvalificējās Eiropas kausa izcīņas finālturnīram.